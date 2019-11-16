Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.

Встреча, проходившая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счётом 4:1.

У бельгийцев дублем отметился Эден Азар, также забивали Торган Азар и Ромелу Лукаку. Единственный мяч сборной России на счету Георгия Джикии.

Сборная Бельгии гарантировала себе первое место в отборочной группе I, выиграв девять из девяти матчей. Команда России за тур до финиша отборочного турнира закрепила за собой вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Джикия сократил отставание сборной России в матче с командой Бельгии.