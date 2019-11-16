Джикия сократил отставание сборной России в матче с командой Бельгии
Защитник сборной России Георгий Джикия забил гол в ворота команды Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020.
- © Dmitry Golubovich
- globallookpress.com
Джикия забил на 79-й минуте матча, первым сыграв на добивании перед воротами соперника.
Текущий счёт матча — 4:1 в пользу команды Бельгии. Идёт второй тайм поединка.
RT ведёт текстовую трансляцию матча.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube