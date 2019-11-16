Джикия сократил отставание сборной России в матче с командой Бельгии

Защитник сборной России Георгий Джикия забил гол в ворота команды Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020.

© Dmitry Golubovich

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Джикия забил на 79-й минуте матча, первым сыграв на добивании перед воротами соперника. Текущий счёт матча — 4:1 в пользу команды Бельгии. Идёт второй тайм поединка. RT ведёт текстовую трансляцию матча.