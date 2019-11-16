Главный матч года: сборная России встречается с командой Бельгии в матче квалификации Евро-2020

В матче девятого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России принимает национальную команду Бельгии. Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, но победа может вывести их на первую строчку. В отчётной встрече хозяева поля не смогут рассчитывать на одного из своих лидеров — полузащитника «Монако» Александра Головина. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Владимир Астапкович