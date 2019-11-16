Главный матч года: сборная России встречается с командой Бельгии в матче квалификации Евро-2020
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
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16 ноября 2019
Алексей Миранчук исполнил подачу с угла поля. Она получилась не самой удачной. Мяч покинул штрафную, а затем Оздоев свалил на газон Азара. (9')
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Вновь подопечные Черчесова находят бреши в обороне противника. Ионов ворвался в штрафную и вполне имел шансы пробить, но защитник помешал ему. Угловой. (9')
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Бельгийцы попытались ответить, но передача на Лукаку оказалась неточной. Мяч после заброса в исполнении Мертенса оказался в руках у Гильерме. (8')
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Россияне пытаются контролировать мяч, но нарываются на прессинг бельгийцев. Удалось его пройти и создать ещё один опаснейший момент. Жирков навесил в штрафную с лицевой линии, а Дзюба выиграл борьбе головой и пробил. Мяч прошёл в сантиметрах от штанги. (6')
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Неплохая атака в исполнении сборной России. Вновь правым флангом атаковали хозяева. Фернандес пытался исполнить передачу в штрафную на Ионова, но тот упал в единоборстве с защитником. Арбитр не увидел нарушения правил. (5')
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Возобновилась игра. Мертенс пришёл в чувство и остался на поле. Бельгийцы понемногу начинают прибирать мяч к своим ногам. Длинным забросом пытались найти Кастаня, но неудачно. (4')
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Бельгийцы пытались провести атаку, но судья остановил игру. Мертенс на газоне и не может подняться с него. Петров получил жёлтую карточку за нарушение против хавбека «Наполи». (3')
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Очередной перехват сборной России в центре поля. Дзюба пытался догнать мяч в штрафной, но не смог. Пока гости много ошибаются. (2')
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Бельгийцы разыграли мяч с центра поля, но россияне быстро оформили перехват и постарались провести атаку правым флангом. Дзюбу накрыли. (1')
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Стартовый свисток. Матч между сборными России и Бельгии начался. (1')
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