Главный матч года: сборная России встречается с командой Бельгии в матче квалификации Евро-2020

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Сергей Стариков
В матче девятого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России принимает национальную команду Бельгии. Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, но победа может вывести их на первую строчку. В отчётной встрече хозяева поля не смогут рассчитывать на одного из своих лидеров — полузащитника «Монако» Александра Головина. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Главный матч года: сборная России встречается с командой Бельгии в матче квалификации Евро-2020
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович
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  • 16 ноября 2019

    Алексей Миранчук исполнил подачу с угла поля. Она получилась не самой удачной. Мяч покинул штрафную, а затем Оздоев свалил на газон Азара. (9')

  • Вновь подопечные Черчесова находят бреши в обороне противника. Ионов ворвался в штрафную и вполне имел шансы пробить, но защитник помешал ему. Угловой. (9')

  • Бельгийцы попытались ответить, но передача на Лукаку оказалась неточной. Мяч после заброса в исполнении Мертенса оказался в руках у Гильерме. (8')

  • Россияне пытаются контролировать мяч, но нарываются на прессинг бельгийцев. Удалось его пройти и создать ещё один опаснейший момент. Жирков навесил в штрафную с лицевой линии, а Дзюба выиграл борьбе головой и пробил. Мяч прошёл в сантиметрах от штанги. (6')

  • Неплохая атака в исполнении сборной России. Вновь правым флангом атаковали хозяева. Фернандес пытался исполнить передачу в штрафную на Ионова, но тот упал в единоборстве с защитником. Арбитр не увидел нарушения правил. (5')

  • Возобновилась игра. Мертенс пришёл в чувство и остался на поле. Бельгийцы понемногу начинают прибирать мяч к своим ногам. Длинным забросом пытались найти Кастаня, но неудачно. (4')

  • Бельгийцы пытались провести атаку, но судья остановил игру. Мертенс на газоне и не может подняться с него. Петров получил жёлтую карточку за нарушение против хавбека «Наполи». (3')

  • Очередной перехват сборной России в центре поля. Дзюба пытался догнать мяч в штрафной, но не смог. Пока гости много ошибаются. (2')

  • Бельгийцы разыграли мяч с центра поля, но россияне быстро оформили перехват и постарались провести атаку правым флангом. Дзюбу накрыли. (1')

  • Стартовый свисток. Матч между сборными России и Бельгии начался. (1')

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