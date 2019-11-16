Витсель заявил, что победа над Россией была важна для сборной Бельгии

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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, в прошлом игравший за петербургский клуб «Зенит», прокомментировал победу над национальной командой России в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Витсель заявил, что победа над Россией была важна для сборной Бельгии
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«У нас получился хороший первый тайм, мы забили трижды. После перерыва можно было сыграть получше, побольше подержать мяч. Но главное, что мы победили. Это было важно, несмотря на то что мы уже попали на Евро», — приводит слова Витселя Sport24.

Он отметил, что на своём поле с Россией было играть проще, чем на выезде.

«В Петербурге же была прекрасная атмосфера, полный стадион, да и соперник боролся больше. Я рад вернуться в Санкт-Петербург. У меня отличные воспоминания о времени в «Зените». Да и на чемпионате мира в Питере было здорово. Кроме матча с Францией, конечно», — добавил хавбек.

Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда таким образом вышла на Евро со второго места.

Ранее сообщалось, что Торган Азар назвал сборную России очень качественной командой.

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