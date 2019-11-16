Торган Азар назвал сборную России очень качественной командой

Короткая ссылка
Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар прокомментировал победу над национальной командой России в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Торган Азар назвал сборную России очень качественной командой
  • @BelRedDevils
  • Twitter

«Всегда проще играть, когда забиваешь рано. Россия — очень качественная команда, там есть хорошие игроки. Но мы пытались показать всё, на что способны», — приводит слова Азара Sport24.

Он отметил, что после перерыва бельгийская команда немного расслабилась, тем самым отдав владение мячом россиянам.

«Нужно больше работать. А так чувствовали, что можем пропустить», — добавил хавбек.

Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда таким образом вышла на Евро со второго места.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборной России лучше не играть с Бельгией на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить