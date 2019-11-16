Торган Азар назвал сборную России очень качественной командой

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар прокомментировал победу над национальной командой России в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Всегда проще играть, когда забиваешь рано. Россия — очень качественная команда, там есть хорошие игроки. Но мы пытались показать всё, на что способны», — приводит слова Азара Sport24.

Он отметил, что после перерыва бельгийская команда немного расслабилась, тем самым отдав владение мячом россиянам.

«Нужно больше работать. А так чувствовали, что можем пропустить», — добавил хавбек.

Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда таким образом вышла на Евро со второго места.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборной России лучше не играть с Бельгией на Евро-2020.