Э. Азар: Россия была не так уж плоха, просто Бельгия играла лучше

Автор дубля в матче со сборной России (4:1), полузащитник бельгийской команды Эден Азар заявил, что для его команды было важно сохранить первое место в отборочной группе к чемпионату Европы — 2020.

«Нам было важно сохранить лидерство в группе, потому что мы не хотим чересчур много путешествовать следующим летом. Мы провели отличный матч, заслуженно победили. Россия была не так уж плоха, просто Бельгия играла лучше. Особенно мне было приятно делать результативную передачу на брата. Иногда забивает он, а иногда — я. Но в целом мы просто счастливы, что сумели добиться победы», — заявил Азар в интервью пресс-службе УЕФА.

Сборная Бельгии гарантировала себе первое место в отборочной группе I.

Ранее сообщалось, что Рейнгольд раскритиковал Черчесова за поражение от сборной Бельгии.