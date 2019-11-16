Рейнгольд раскритиковал Черчесова за поражение от сборной Бельгии

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд обвинил главного тренера сборной России Станислава Черчесова в разгромном поражении от команды Бельгии (1:4) в рамках отбора к чемпионату Европы — 2020.

«У нас вообще ничего не получилось. Трудно винить игроков, потому что команда играет под управлением тренера. Сегодня проиграл Черчесов. Играть с бельгийцами в открытый футбол — это преступление, честно говоря. Наша сборная уступила тактически, и в этом я однозначно прав. С бельгийцами надо играть на контратаках, искать слабые стороны, а игра была сделана ещё в первом тайме. Никакой борьбы не было. В открытую заявляю, что Станислав Черчесов не так настроил команду, выбрав абсолютно неверную тактику. А что касается счёта — это позор, а как иначе? Пропускать четыре мяча дома у себя — это, конечно, позор. Не настолько уж и сильная будет команда у Бельгии. Если с ними играть серьёзно, в контакте, играть персонально — в таком случае столько не пропустили бы. Ещё раз повторяю: во всем виноват Черчесов. Одно дело — играть с Казахстаном, а другое — с Бельгией. Бельгийцы во втором тайме вообще закончили играть. Виновата та команда, которая выбрала неправильную тактическую схему. Обидно ему станет или нет, будет читать он мои строки или не будет, но виноват Стас Черчесов, который неправильно дал установку», — цитирует Рейнгольда Sport24.

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