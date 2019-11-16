Ошибки в опорной зоне, хет-трик братьев Азар, гол престижа Джикии: Россия разгромно уступила Бельгии

Сборная России разгромно уступила Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Четыре пропущенных мяча стали следствием большого количества ошибок в опорной зоне. В составе гостей трижды отличились братья Торган и Эден Азары. Гол престижа на свой счёт записал Георгий Джикия.

Смелость Черчесова и Алексей Миранчук вместо Головина

Нынешний отборочный этап сложился для сборной России невероятно успешно. Подопечные Станислава Черчесова одержали семь побед в восьми матчах и ещё в октябре добыли путёвку в финальную стадию Евро-2020.

Однако многие болельщики объяснили такое яркое выступление команды слабым уровнем соперников, и отчасти это утверждение имело под собой основание, ведь в соперники по группе Россия получила Казахстан, Сан-Марино, Кипр и, как выяснилось, далеко не самую грозную Шотландию.

Единственной по-настоящему топовой командой в группе I помимо отечественного коллектива стали действующие бронзовые призёры ЧМ бельгийцы.

К сожалению, первый матч между сборными в Брюсселе указал на серьёзную разницу в классе. «Красные дьяволы» одержали уверенную победу — 3:1. Теперь для того чтобы опередить их при равенстве очков, россиянам требовалось выигрывать с разницей в два мяча.

С другой стороны, подопечные Черчесова могли выйти на поле расслабленными, ведь главная задача была уже решена, а вперёд их должны были погнать переполненные трибуны «Газпром Арена».

В минус сборной пошло отсутствие любимцев болельщиков Дениса Черышева и Александра Головина. Первый получил травму в матче Лиги чемпионов и в сборную не приехал, а второй в расположение национальной команды прибыл, но с небольшим повреждением. Таким образом Черчесову пришлось искать своим лидерам замены.

Сам же тренер сумел серьёзно удивить визави Роберто Мартинеса. Перед матчем любители футбола гадали, вернётся ли специалист на опробованную в Брюсселе схему с тремя центральными защитниками, но Черчесов этого делать не стал, положившись на привычную расстановку с Георгием Джикия и Андреем Семёновым.

Зато на левый фланг обороны Черчесов неожиданно определил проведшего до того всего один матч за сборную в отборе Сергея Петрова, а Юрия Жиркова отправил выше. Справа вышел Алексей Ионов.

Наконец, в центре поля расположилась мощная тройка из Магомеда Оздоева, Романа Зобнина и Алексея Миранчука, который по позиции заменил как раз Головина, а на острие привычно вышел Артём Дзюба.

Унизительный первый тайм и провалы в обороне

К сожалению, первый тайм получился для сборной России сродни холодному душу. Заполнившие до отказа «Газпром Арену» болельщики ждали, что хозяева навяжут сопернику борьбу, но оказались жестоко разочарованы.

Хотя начался матч неплохо для подопечных Черчесова. Бельгийцы не побоялись отдать сопернику мяч, а россияне пытались контролировать его возле чужой штрафной. На седьмой минуте команде даже удалось создать первый опасный момент. Артём Дзюба продавил защитника после подачи слева и пробил рядом со штангой. Правда, судья посчитал, что форвард в данной ситуации нарушил правила.

Однако преимущество россиян, увы, оказалось мнимым. Поняв, что хозяева позволяют себе слишком многое, бельгийцы на классе достаточно быстро открыли счёт в середине первого тайма. Торган Азар в левом углу штрафной легко обыграл Марио Фернандеса и сильно пробил в ближний угол. Маринато Гильерме выручить не сумел.

А на 33-й минуте ситуация для России стала совсем безвыходной. На этот раз Ромелу Лукаку возле чужих ворот продавил защитника и выполнил скидку на Эдена Азара, который оказался в полном одиночестве на линии штрафной и пробил низом на неудобной высоте для Гилерме.

В концовке же тайма положение россиян ещё больше ухудшилось. Оборона хозяев в очередной раз провалилась, и гости организовали атаку три в два. Кевин Де Брёйне жадничать не стал и, сблизившись с Гилереме, покатил мяч налево Эдену Азару. Так десятый номер сборной Бельгии с удовольствием оформил дубль.

Удачный выход Бакаева и обмен голами

Второй тайм начался для сборной России с ещё одного опасного момента у ворот Гилерме. Неудержимый Эден Азар в очередной раз прошёл Марио Фернандеса и от лицевой выполнил прострел на Дриса Мертенса. Удар бельгийца в упор парировал вратарь. Мало того, сам футболист в этом эпизоде получил мышечное повреждение и вынужден был попросить замену.

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Тут же рокировку выполнил и Черчесов. Вместо подуставшего и, кажется, тоже почувствовавшего боль Жиркова на левый фланг атаки вышел Зелимхан Бакаев. Стоит признать, что спартаковцу удалось усилить игру. Он смело контролировал мяч и стремился обострить ситуацию.

Вообще во втором тайме россияне действовали куда активнее соперника, но это можно объяснить и пассивностью бельгийцев, у которых не было никакой необходимости выкладываться на 100 %. Они достаточно спокойно оборонялись, а Роберто Мартинес даже произвёл замену центрального защитника и бросил в бой резервиста Джейсона Денайера, чтобы предоставить ему игровую практику.

Тем обиднее, что давление сборной России не закончилось ничем, а вот Бельгия реализовала едва ли не единственный свой момент во втором тайме. Лукаку, который уже был готов замениться на Миши Батшуайи, спокойно протащил мяч к чужой штрафной и пробил низом в ближний угол. К сожалению, Гильерме вновь спасти команду не сумел. Маринато провёл крайне неудачный матч, хотя винить его во всех бедах, конечно, нельзя.

Но хозяева без забитого мяча с поля тоже не ушли. За десять минут до финального свистка подопечные Черчесова успешно разыграли угловой. Вышедший на замену Далер Кузяев бил головой с нескольких метров, а Тибо Куртуа отразил мяч прямо на Джикию, который свой шанс не упустил.

В концовке Россия даже могла уйти от разгромного поражения, но Бакаеву и партнёрам не хватило точности. В частности, очень хороший момент не реализовал вступивший в игру вместо Дзюбы Николай Комличенко.

К сожалению, матч с Бельгией продемонстрировал, что отечественной команде пока рано на равных сражаться с европейскими топ-сборными. «Красные дьяволы» не оставили россиянам ни единого шанса и увезли три очка из Санкт-Петербурга, кажется, даже не выложившись на сто процентов.

С другой стороны, нельзя не отметить смелость тренерского штаба, который не побоялся рискнуть и сыграть в атаку, и временами команда показывала довольно симпатичную игру.