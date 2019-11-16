Исторический успех Финляндии, девятая победа Италии и гол нападающего «Краснодара»: обзор отборочных матчей Евро-2020

Сборная Финляндии разгромила Лихтенштейн и впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. Компанию ей составила Швеция, которая обыграла Румынию благодаря голу и результативной передаче форварда «Краснодара» Маркуса Берга. А Италия на выезде не оставила шансов Боснии и Герцеговине, одержав девятую победу в отборочном цикле.

Успех с 33-й попытки

В пятницу, 15 ноября, ещё две сборные — Швеции и Финляндии — обеспечили себе путёвки в финальную стадию Евро-2020. И если для «тре крунур» подобный успех стал достаточно будничным, то Суоми по-настоящему вошли в историю.

Впрочем, ещё год назад подопечные Маркку Канервы успешно выступили в Лиге наций и обеспечили себе участие в мини-турнире за выход на первенство континента.

Тогда немногие верили, что команда способна отобраться на чемпионат Европы напрямую. Однако именно это произошло.

Финны уверенно прошли квалификацию, проиграв лишь Италии (дважды) и Боснии и Герцеговине, и за матч до финиша обеспечили себе второе место в группе. Окончательно всё стало ясно после домашней победы над Лихтенштейном — 3:0. Дубль оформил Теему Пукки. Нападающий «Норвича» с девятью голами догнал в гонке бомбардиров отборочного турнира Артёма Дзюбу.

Сборная Финляндии же впервые в истории пробилась на крупный турнир. Для этого ей понадобилось 33 попытки. Больше (34) совершил лишь Люксембург, который пока не выходил на чемпионаты мира и Европы.

Рекорд Италии

В свою очередь, сборная Италии одержала девятую победу подряд в группе J. На этот раз подопечные Роберто Манчини на выезде не оставили ни единого шанса боснийцам, которые вышли на поле деморализованными после поражения от финнов и потери последних шансов на поездку на Евро.

В результате уже по итогам первого тайма скуадра адзурра вела — 2:0. Счёт на 21-й минуте открыл подключившийся к атаке защитник Франческо Ачерби. А вскоре Лоренцо Инсинье воспользовался рикошетом от ноги соперника и отправил в ворота оппонентов второй мяч.

Уже после перерыва итальянцы довели дело до разгрома благодаря точному удару Андреа Белотти. Таким образом, итальянцы впервые в истории выиграли десять матчей подряд во всех турнирах.

Единственной ложкой дёгтя для фаворита стала травма основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в самом конце встречи. Вместо него в игру вступил дебютировавший в составе национальной команды голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.

Перформанс Берга

12-й командой, обеспечившей себе участие в финальной стадии Евро, как уже говорилось, стала Швеция. В решающем, по сути, матче в борьбе за второе место в группе F скандинавы в Бухаресте встречались с Румынией и одержали неожиданно лёгкую победу.

Хозяева с первых минут понеслись в атаку, забыв о тылах, за что моментально поплатились. Уже к середине первого тайма гости забили дважды. Главным героем противостояния стал форвард «Краснодара» Маркус Берг, который открыл счёт на 18-й минуте, а затем помог отличиться Робину Кайсону.

Теперь в активе опытного форварда 21 гол за национальную команду, и по этому показателю он уступает лишь Златану Ибрагимовичу (61), Хенрику Ларссону (29), Маркусу Аллбаку (26) и Кеннету Андерсону (22).

Семь мячей Испании

Сборная Испании в рамках той же группы разгромила Мальту и обеспечила себе первое место в турнирной таблице. «Футбольный карлик» героически сохранял свои ворота в неприкосновенности до середины первого тайма, но в результате команда пропустила семь безответных мячей.

Любопытно, что в составе «красной фурии» все голы забили разные футболисты. Один из них на счету дебютанта сборной, игрока загребского «Динамо» Даниэля Ольмо. Наиболее же ярко проявил себя полузащитник «Вильярреала» Херар Морено, набравший четыре балла за результативность.

Неуступчивая Грузия

Достойную игру в Санкт-Галлене провела сборная Грузии, не имевшая шансов на выход в финальную стадию Евро-2020. Однако это не помешало подопечным Владимира Вайсса едва не подставить подножку Швейцарии.

Альпийцы отчаянно штурмовали ворота неуступчивых гостей и нанесли по ним целых 23 удара, но забить сумели лишь за десять минут до конца встречи. Причём автором важнейшего мяча стал 22-летний дебютант сборной Седрик Иттен. Молодой нападающий скромного «Санкт-Галлена» вышел на замену в самой концовке и едва ли не первым ударом сумел отличиться.

Важнейшая победа позволила Швейцарии выйти на второе место в группе D. Первое же занимают разгромившие Гибралтар датчане, а на третьем идут ирландцы, которые в последнем матче примут как раз «алую гвардию».

Таким образом, коллектив Владимира Петковича практически обеспечил себе участие в финальной стадии первенства континента, ведь в заключительном поединке он встретится с Гибралтаром и наверняка наберёт три очка.