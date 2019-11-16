Сборная Швеции обыграла Румынию и квалифицировалась на ЧЕ-2020
Первый мяч забил нападающий «Краснодара» Маркус Берг на 18-й минуте. Робин Куайсон из клуба «Майнц 05» отличился на 34-й минуте.
В турнирной таблице группы сборная Швеции (18 очков), занимающая второе место, за тур до конца квалификации на четыре очка оторвалась от идущих третьими румын (14). Первое место в группе у сборной Испании с 23 очками.
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Испании одержала крупную победу над командой Мальты.