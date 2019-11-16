Сборная Швеции обыграла Румынию и квалифицировалась на ЧЕ-2020

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Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Румынии со счётом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Первый мяч забил нападающий «Краснодара» Маркус Берг на 18-й минуте. Робин Куайсон из клуба «Майнц 05» отличился на 34-й минуте.

В турнирной таблице группы сборная Швеции (18 очков), занимающая второе место, за тур до конца квалификации на четыре очка оторвалась от идущих третьими румын (14). Первое место в группе у сборной Испании с 23 очками.

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Испании одержала крупную победу над командой Мальты.

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