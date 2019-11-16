Испания разгромила Мальту в отборе на Евро-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Испании одержала крупную победу над командой Мальты.

Встреча, проходившая на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе, завершилась победой хозяев со счётом 7:0. Голы в матче забивали Альваро Мората, Санти Касорла, Пау Торрес, Пабло Сарабия, Даниэль Ольмо, Херар Морено и Хесус Навас. Сборная Испании заранее гарантировала себе путёвку на чемпионат Европы и первое место в группе F. Команда Мальты находится на последнем месте. Ранее сообщалось, что гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче.