Испания разгромила Мальту в отборе на Евро-2020
Встреча, проходившая на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе, завершилась победой хозяев со счётом 7:0.
Голы в матче забивали Альваро Мората, Санти Касорла, Пау Торрес, Пабло Сарабия, Даниэль Ольмо, Херар Морено и Хесус Навас.
Сборная Испании заранее гарантировала себе путёвку на чемпионат Европы и первое место в группе F. Команда Мальты находится на последнем месте.
Ранее сообщалось, что гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче.