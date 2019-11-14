Встреча болельщиков, сравнение с Месси и оценка возможностей: как сборная России готовилась в Сочи к матчу с Бельгией

Национальная команда России провела сбор в Сочи в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино. На тренировках, продолжавшихся четыре дня, присутствовали все футболисты. По индивидуальной программе занимался лишь хавбек Александр Головин. Главный тренер Станислав Черчесов остался доволен предоставленными условиями, а полузащитник Далер Кузяев выразил уверенность, что сборной под силу победить основного конкурента за первую строчку в группе I.

Сборная России по футболу завершает подготовку к ключевому матчу отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, в котором поборется за первое место в группе I с Бельгией. Встреча состоится 16 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Четырёхдневный предматчевый сбор прошёл на базе в Сочи. Это место было выбрано не случайно: в ноябре в южном городе температура практически не опускается ниже +20 °C. Кроме того, немаловажным фактором стало наличие высококлассной инфраструктуры, которая позволила футболистам комфортно подготовиться к важной встрече.

«Тут солнце, море и великолепное настроение. Четыре дня — нормальный рабочий отрезок, надо правильно его использовать. Погода благоприятствует, поле к нашему приезду подготовили на высшем уровне», — объяснил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Игроки также были довольны таким раскладом и в хорошем расположении духа отправились из дождливой Москвы на юг, по дороге обсуждая перипетии 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Накануне вылета стало известно, что место травмированного Дмитрия Баринова займёт Ильзат Ахметов. Кроме того, впервые за долгое время к команде присоединился Александр Ерохин.

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Первое занятие в Сочи традиционно носило восстановительный характер. Сборная вышла на поле в полном составе, однако полузащитник «Монако» Александр Головин вскоре продолжил занятие в тренажёрном зале по индивидуальной программе. Как стало известно позже, это не было обусловлено травмой, и, скорее всего, футболист сыграет в матче с Бельгией.

Далее тренировки проходили по привычному графику. Игроки прошли специальные тесты на определение функционального состояния под наблюдением медицинского штаба. В соответствии с их результатами были определены графики индивидуальных нагрузок. Кроме того, у команды начались теоретические занятия, на которых разбираются сильные и слабые стороны будущего соперника.

«Нам будет очень тяжело против бельгийцев, но обыграть их реально. Это одна из сильнейших сборных в мире с великолепным подбором футболистов, которые выступают в ведущих европейских чемпионатах. При правильной подготовке и должном настрое, при поддержке болельщиков мы можем добиться положительного результата. Думаю, что мы покажем атакующий футбол», — заявил полузащитник Далер Кузяев.

Особое внимание при подготовке уделялось линии обороны. По словам полузащитника Алексея Ионова, все игроки сосредоточены на предстоящем матче и не думают о ситуациях в своих клубах.

«Наши преимущества перед бельгийцами — дисциплина, выполнение установки, самоотдача. Кроме того, мы играем в Питере при полном стадионе. Уверен, что будет хорошая атмосфера и болельщики будут гнать нас вперёд», — отметил Ионов.

Приезд сборной России вызвал большой ажиотаж местных жителей и гостей Сочи. Болельщики собирались на балконах расположенных рядом с базой зданий, чтобы хотя бы издалека разглядеть своих кумиров, а некоторым посчастливилось пообщаться с ними лично и даже получить сувениры.

Одна из самых трогательных встреч состоялась в первый день сборов. Тренировку посетили игроки дворовых команд, приехавшие в город для участия в детском турнире. После занятия некоторые футболисты подошли к трибунам, чтобы дать своим юным коллегам автографы или сделать совместные фотографии. Больше всего внимания предсказуемо досталось Головину и капитану Артёму Дзюбе.

Черчесов признался, что ему приятно наблюдать за ростом популярности футбола среди молодёжи.

«Мы знаем, что после чемпионата мира очень много детей пошли в футбольные секции. Раньше, когда дети играли во дворе, они называли себя Роналду, Месси или Неймаром. Теперь — Головиным, Акинфеевым или Дзюбой. Это самое главное для нас и для меня в частности», — приводит слова наставника официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Стоит отметить, что будни сборной в Сочи состояли не только из тренировок. Футболисты принимали участие в съёмках рекламы и социальных роликов, а некоторым них удалось посетить местные достопримечательности. Так, Дзюба, защитник Юрий Жирков и члены тренерского штаба посетили дачу Иосифа Сталина. Нападающий признался, что ему понравилась экскурсия, кадрами с которой он поделился со своими подписчиками в Instagram.

14 ноября национальная команда завершила сбор в Сочи и отправилась в Санкт-Петербург, где проведёт заключительную тренировку перед встречей с Бельгией. Черчесов предпочёл воздержаться от прогнозов на матч.

«Давайте отвечу так: шансы пока оценивать не будем, потому что сначала надо правильно оценить возможности. Для этого мы сюда и приехали. Играем дома с топ-командой. Знаем, что могут они, понимаем, что можем мы. Главное — грамотно подготовиться», — заключил главный тренер.