Ахметов вызван в сборную России по футболу на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в расположение сборной России по футболу для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.

Как сообщает пресс-служба сборной России, 21-летний Ахметов заменит хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова, получившего мышечную травму.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что Александр Ерохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино.