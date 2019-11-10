Ахметов вызван в сборную России по футболу на матчи с Бельгией и Сан-Марино
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба сборной России, 21-летний Ахметов заменит хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова, получившего мышечную травму.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.
Ранее сообщалось, что Александр Ерохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино.