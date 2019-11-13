Ионов назвал преимущества сборной России по футболу перед матчем с Бельгией

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Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Ионов назвал преимущества сборной России по футболу перед матчем с Бельгией
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«Готовимся к хорошей игре с Бельгией, изучаем соперника, время ещё есть, будет завтра теория, нам ещё раз покажут, укажут. Наши преимущества? Дисциплина, выполнение установки, самоотдача, плюс мы играем в Петербурге при полном стадионе», — цитирует Ионова ТАСС.

Он также отметил, что команда пребывает в хорошем настроении, и выразил надежду, что болельщики будут гнать сборную вперёд в предстоящем матче.

Россияне уже обеспечили себе выход на Евро-2020, набрав 21 очко.

Встреча с Бельгией состоится 16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что перед матчем Россия — Бельгия состоится перекличка с участием Андрея Аршавина.

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