Перед матчем Россия — Бельгия состоится перекличка с участием Аршавина

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин примет участие в перекличке c комментатором Романом Нагучевым перед матчем национальной команды с Бельгией в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

В эфире телеканала «Матч Премьер» 16 ноября перед матчем между Россией и Бельгией на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится традиционная перекличка студии программы «Все на футбол» с работающими у поля Романом Нагучевым и Андреем Аршавиным.

Комментировать же игру будут Нобель Арустамян и Роман Трушечкин. Начало трансляции — 20:00 мск.

19 ноября в Серравалле россияне сыграют с Сан-Марино. Комментатором этой встречи станет Нагучев. Трансляция начнётся в 22:35 мск.

Ранее сообщалось, что матч Россия — Бельгия рассудит португальская бригада арбитров.