Матч Россия — Бельгия рассудит португальская бригада арбитров

Матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем.

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Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций. Помогать Диашу будут линейные арбитры Руй Тавареш и Паулу Суареш, а резервным рефери назначен Уго Мигель. Россияне уже обеспечили себе выход на Евро-2020, набрав 21 очко. Встреча с Бельгией состоится 16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ранее полузащитник Александр Головин приступил к работе в общей группе футболистов сборной России.