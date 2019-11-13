Матч Россия — Бельгия рассудит португальская бригада арбитров

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Матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем.
Матч Россия — Бельгия рассудит португальская бригада арбитров
  • © Toin Damen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Помогать Диашу будут линейные арбитры Руй Тавареш и Паулу Суареш, а резервным рефери назначен Уго Мигель.

Россияне уже обеспечили себе выход на Евро-2020, набрав 21 очко.

Встреча с Бельгией состоится 16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее полузащитник Александр Головин приступил к работе в общей группе футболистов сборной России.

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