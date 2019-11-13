Матч Россия — Бельгия рассудит португальская бригада арбитров
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Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Помогать Диашу будут линейные арбитры Руй Тавареш и Паулу Суареш, а резервным рефери назначен Уго Мигель.
Россияне уже обеспечили себе выход на Евро-2020, набрав 21 очко.
Встреча с Бельгией состоится 16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Ранее полузащитник Александр Головин приступил к работе в общей группе футболистов сборной России.