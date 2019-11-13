Головин приступил к работе в общей группе футболистов сборной России
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Об этом сообщает Sport24.
При этом занятие из-за недомогания пропустил защитник Фёдор Кудряшов.
В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020.
Ранее хавбек национальной команды Александр Ерохин заявил, что сборная России сможет обыграть Бельгию в отборе на Евро-2020.