Головин приступил к работе в общей группе футболистов сборной России

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Полузащитник Александр Головин вернулся в общую группу игроков сборной России по футболу.
Головин приступил к работе в общей группе футболистов сборной России
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Об этом сообщает Sport24.

При этом занятие из-за недомогания пропустил защитник Фёдор Кудряшов.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020.

Ранее хавбек национальной команды Александр Ерохин заявил, что сборная России сможет обыграть Бельгию в отборе на Евро-2020.

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