Ерохин считает, что сборная России сможет обыграть Бельгию в отборе на Евро-2020

Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин высказал мнение о шансах национальной команды занять первое место в группе в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

«Я думаю, что обыграть бельгийцев возможно, сегодня начнутся теоретические занятия, тренеры нам подскажут, как лучше играть. Понятно, что у бельгийцев высококлассные игроки, но я думаю, что и у нас будет определённая тактика. Мы будем знать, как действовать, чтобы добиться нужного результата», — приводит слова Ерохина ТАСС.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Ранее Ерохин оценил условия подготовки сборной России в Сочи.