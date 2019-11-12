Ерохин считает, что сборная России сможет обыграть Бельгию в отборе на Евро-2020

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин высказал мнение о шансах национальной команды занять первое место в группе в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Ерохин считает, что сборная России сможет обыграть Бельгию в отборе на Евро-2020
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Я думаю, что обыграть бельгийцев возможно, сегодня начнутся теоретические занятия, тренеры нам подскажут, как лучше играть. Понятно, что у бельгийцев высококлассные игроки, но я думаю, что и у нас будет определённая тактика. Мы будем знать, как действовать, чтобы добиться нужного результата», — приводит слова Ерохина ТАСС.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Ранее Ерохин оценил условия подготовки сборной России в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить