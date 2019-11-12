Ерохин оценил условия подготовки сборной России в Сочи
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- РИА Новости
«Поле отличное, условия великолепные. Всё создано для того, чтобы мы могли спокойно готовиться к матчам», — приводит слова Ерохина ТАСС.
Национальная команда проводит сбор в Сочи перед отборочными матчами на Центральном стадионе имени Славы Метревели.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.
Ранее сообщалось, что врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Александра Головина.