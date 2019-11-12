Ерохин оценил условия подготовки сборной России в Сочи

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин оценил условия, в которых национальная команда готовится к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.
Ерохин оценил условия подготовки сборной России в Сочи
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Поле отличное, условия великолепные. Всё создано для того, чтобы мы могли спокойно готовиться к матчам», — приводит слова Ерохина ТАСС.

Национальная команда проводит сбор в Сочи перед отборочными матчами на Центральном стадионе имени Славы Метревели.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Ранее сообщалось, что врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Александра Головина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить