Врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Головина

Короткая ссылка
Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника национальной команды Александра Головина.
Врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Головина
  • © АГН Москва/Global Look Press

«Никакого повреждения у Головина нет, есть перегрузочные явления в сухожилии в паховой области, причём изменения идут не первый день и не первую неделю», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Он отметил, что игрок прошёл обследование, которое не выявило каких-либо значительных проблем.

«Надеюсь, что в ближайшие дни он приступит к тренировкам в общей группе и сыграет в матче с Бельгией», — добавил специалист.

По информации СМИ, 23-летний хавбек не сыграет с Бельгией 16 ноября из-за повреждения.

В первый день сбора национальной команды в Сочи Головин начал занятия в общей группе, но затем вместе с Магомедом Оздоевым продолжил тренироваться индивидуально.

Ранее Головин заявил, что с ним «всё нормально».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить