Врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Головина

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника национальной команды Александра Головина.

«Никакого повреждения у Головина нет, есть перегрузочные явления в сухожилии в паховой области, причём изменения идут не первый день и не первую неделю», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Он отметил, что игрок прошёл обследование, которое не выявило каких-либо значительных проблем.

«Надеюсь, что в ближайшие дни он приступит к тренировкам в общей группе и сыграет в матче с Бельгией», — добавил специалист.

По информации СМИ, 23-летний хавбек не сыграет с Бельгией 16 ноября из-за повреждения.

В первый день сбора национальной команды в Сочи Головин начал занятия в общей группе, но затем вместе с Магомедом Оздоевым продолжил тренироваться индивидуально.

Ранее Головин заявил, что с ним «всё нормально».