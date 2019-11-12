«России по силам взять верх над Бельгией»: Сычёв о требованиях Черчесова, ошибках Гилерме и таланте Бакаева

Главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова нельзя обвинять в недоверии молодёжи. Об этом в интервью RT заявил экс-нападающий Дмитрий Сычёв. По его словам, при формировании состава наставник руководствуется тем, какую игру показывает футболист, а не его возрастом. Кроме того, Сычёв призвал воздержаться от критики в адрес вратаря Гилерме, отметил прогресс полузащитника Зелимхана Бакаева и выразил уверенность в том, что национальная команда способна победить бельгийцев в матче отборочного турнира Евро-2020.

«Черчесов всё делает правильно»

— Ещё в июне вы говорили о том, что сборной России по силам одолеть Бельгию в квалификации чемпионата Европы. С тех пор ваше мнение не поменялось?

— Нет, я не отказываюсь от своих слов. К настоящему моменту команда прошла длинный путь в отборочном турнире и набрала оптимальную форму. Кроме того, матч с Бельгией состоится дома, а в душах болельщиков, да и внутри коллектива царит настоящее единение. Поэтому, думаю, России по силам взять верх даже над столь грозным соперником. Перспективы весьма радужные. Тем более результат уже не довлеет, все будут расслаблены. Посмотрим, кто выйдет на поле, но думаю, что Станислав Черчесов остановится на оптимальном составе. Легко бельгийцам точно не будет.

— Какое впечатление у вас оставила игра сборной России в последних матчах?

— Видно, что ребята сильно хотят не только показать достойную игру, но и порадовать болельщиков. Потому что такого единения не было очень давно. Приятно, что люди наконец-то перестали гнобить наш футбол и начали поддерживать свою команду. А игроки платят им той же монетой.

— В вашу бытность игроком сборной к команде было совсем иное отношение. Нет ли у вас некоторого чувства зависти?

— Да нет, если честно, я только рад за ребят. Потому что перед чемпионатом мира в их адрес было сказано слишком много негативного, а это очень сложно выдержать. Но они сумели изменить ситуацию, доказать, что команду нельзя хоронить до стартового свистка. К сожалению, наши болельщики иногда бывают чересчур эмоциональны и не очень объективны. Поэтому никакой зависти нет, наоборот, бальзам на душу, когда их хвалят.

— Некоторые болельщики критикуют Черчесова за то, что он не вызывает в сборную Фёдора Чалова. Не кажется ли вам, что ему стоит больше доверять молодым футболистам?

— Считаю, что он всё делает правильно. У Станислава Саламовича есть свои правила, которые он доносит до подопечных. Он сам не раз говорил, что возраст не имеет значения, в паспорт никто не будет смотреть, если ты показываешь игру уровня сборной. Если на поле вышел Дмитрий Баринов, значит, в отличие от Чалова, он соответствует определённым требованиям. На первом месте стоит объективность, и лучше тренера никто не знает, как футболисты ведут себя внутри коллектива. Поэтому речь о недоверии молодёжи здесь не идёт.

— В данный момент в составе сборной очень мало чистых нападающих.

— В целом сейчас действительно стало маловато молодых самобытных форвардов. Поэтому вариативность, конечно, оставляет желать лучшего. Перед чемпионатом Европы необходимо будет что-то предпринять, потому что обычно все досконально изучают друг друга. Нельзя быть заложником одной системы, потому что соперник легко подберёт к ней ключ. Но у нас грамотный тренерский штаб, который разберётся, как лучше использовать тех или иных футболистов атаки.

— Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев совсем недавно дебютировал в сборной и поучаствовал в голевой атаке. По вашему мнению, у него большое будущее в национальной команде?

— Мне кажется, да. Видно, что у него всё хорошо с головой, скромный, работяга. Помню его ещё по матчам молодёжной команды «Локомотива» с дублем «Спартака». Уже там Бакаев выделялся своей скоростью, обводками, пасами, умением владеть левой ногой. И сейчас он поймал птицу счастья, доказал своей работой, что достоин шанса выступать за сборную. Видно, что звёздная болезнь ему не грозит. Думаю, Зелимхан ещё будет прогрессировать. Поэтому можно только порадоваться за таких ярких молодых футболистов, которых, к сожалению, у нас не столь много.

— Можно ли говорить о том, что Гилерме сейчас переживает не самый лучший период в своей карьере?

— Стоит помнить, что футбол состоит из ошибок. И когда их допускает вратарь, это наиболее заметно. Именно поэтому не стоит сравнивать погрешности вратаря и нападающего, так как в первом случае речь идёт о последнем рубеже. Но никто не идеален, поэтому смешно говорить о череде неудач. Просто так получилось, что сначала был матч со «Спартаком», а потом с «Ювентусом». Думаю, всё будет хорошо, Гилерме — парень с характером. Да, у нас всегда вокруг много советчиков и любителей посмеяться, но он на это не обращает внимания. А в его компетентности ни у кого не должно быть сомнений. Это номер один не только в «Локомотиве», но и в сборной.

«Против «Байера» «Локомотив» выйдет как на последний бой»

— После еврокубковых матчей существует мнение, что «Локомотив» — единственная российская команда, за которую не стыдно. Он действительно показал себя лучше остальных?

— Объективно, да. Не в обиду ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару», но туринцы — та самая лакмусовая бумажка, которая показывает уровень команды. А железнодорожники на протяжении двух игр не только действовали на равных, но и переигрывали «Юве». Результат, к сожалению, отрицательный, но я очень горд за ребят.

— Вы поняли, как «Локомотиву» удалось закрыть Криштиану Роналду?

— Юрий Сёмин нашёл подходящие ключики. Возможно, португалец несколько подустал. Но и сами ребята делали всё возможное.

— Почему Маурицио Сарри заменил его в концовке матча?

— Думаю, это правильное решение. На фоне усталости можно было получить травму. Но над любым футболистом, уходящим с поля, преобладают эмоции. Конечно, потом Роналду подостыл и поговорил с тренером. И конфликт был исчерпан.

— Каковы шансы «Локомотива» пройти в следующую стадию Лиги Европы?

— Я верю в то, что у железнодорожников всё получится. Мне кажется, для всех очевидно, что определяющим матчем для команды станет домашняя встреча с «Байером». В ней они выйдут как на последний бой, обыграют немцев и попадут в плей-офф.

— Недавно вы начали вести собственный подкаст. Как пришли к этой идее?

— Её мне подкинули мои близкие, убедили, что стоит попробовать, хотя я сам спокойно отношусь к подобным вещам. Честно говоря, пока не очень хорошо разбираюсь в самом процессе записи, это большой труд. Я же говорю о том, в чём разбираюсь, поэтому больших сложностей это для меня не представляет. Приятно слышать положительные отзывы. Если людям нравится, значит, мы поднимаем интересные, душевные темы. Негатива нам не хочется.

— В качестве гостей вы планируете приглашать исключительно своих коллег?

— Мы хотим расширять аудиторию, поэтому будем звать всех, кому интересен футбол, лидеров мнений, тех, кому есть, что сказать об игре и о своих чувствах к ней.

— Ваш соведущий Денис Казанский не тянет на себя одеяло как фанат английского футбола?

— Нет, всё очень корректно. У нас много общих тем. Но гость всё же, поэтому в приоритете то, что в первую очередь интересно ему.