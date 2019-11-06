«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче группового этапа ЛЧ

Московский «Локомотив» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ювентуса».

Счёт открыли гости на 4-й минуте матча. Ошибка вратаря «Локомотива» Гилерме позволила Аарону Рэмси добить мяч в ворота после удара со штрафного от Криштиану Роналду. На 12-й минуте Алексей Миранчук первым успел на добивание после того, как ударил головой в штангу. В добавленное время ко второму тайму Дуглас Коста, обыграв нескольких соперников, забил гол и установил окончательный счёт в матче.

«Локомотив» занимает третье место в группе D, имея три очка в четырёх матчах. У «Ювентуса» — десять очков и первое место в квартете.

Ранее директор «Локомотива» рассказал, как клуб отреагировал на фальшивые билеты на матч ЛЧ.