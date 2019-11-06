«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче группового этапа ЛЧ

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче группового этапа ЛЧ
  • © РИА Новости

Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ювентуса».

Счёт открыли гости на 4-й минуте матча. Ошибка вратаря «Локомотива» Гилерме позволила Аарону Рэмси добить мяч в ворота после удара со штрафного от Криштиану Роналду. На 12-й минуте Алексей Миранчук первым успел на добивание после того, как ударил головой в штангу. В добавленное время ко второму тайму Дуглас Коста, обыграв нескольких соперников, забил гол и установил окончательный счёт в матче.

«Локомотив» занимает третье место в группе D, имея три очка в четырёх матчах. У «Ювентуса» — десять очков и первое место в квартете.

Ранее директор «Локомотива» рассказал, как клуб отреагировал на фальшивые билеты на матч ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить