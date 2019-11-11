«Все приезжают с горящими глазами и хотят побеждать»: Умяров и Галактионов о состоянии и целях молодёжной сборной России

Горячая поддержка болельщиков в отборочных матчах чемпионата Европы 2021 года дополнительно мотивирует футболистов молодёжки, заявил полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. По его словам, последнюю игру с Польшей команда спасла во многом благодаря фанатам. Наставник коллектива Михаил Галактионов, в свою очередь, уверен в способностях своих подопечных. При этом он выразил уверенность, что прервавший молчание в РПЛ Фёдор Чалов в том же ключе продолжит и в сборной.

«Все приезжают в Новогорск с горящими глазами и хотят побеждать»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров признался, что игроки национальной команды до 21 года хотят заявить о себе на молодёжном Евро, и в дальнейшем пробиться на Олимпийские игры. Футболист также рассказал, что не чувствует себя особенным в связи с тем, что является самым молодым в сборной России.

— Как ваше самочувствие?

— Всё отлично. На тренировке получил небольшой ушиб, поэтому прихрамываю.

— Расскажите о своём моральном состоянии. В последнее время вы очень много играете…

— На самом деле это хорошо, ведь я набираюсь опыта, получаю игровую практику и всё больше чувствую уверенность в себе.

— При Доменико Тедеско вы стали основным игроком «Спартака». Сами удивлены, что вам доверяют?

— Футболисту, выступающему в Премьер-лиге, было бы, наверное, немного странно удивляться этому. Скорее, рад.

Да, после смены наставника начал регулярно выходить на поле, но всему своё время. В какие-то периоды ты играешь, а в какие-то — нет. Просто нужно доказывать и наслаждаться футболом.

— Ваши замены в концовках последних встреч связаны с физической формой?

— Лучше спросить у Тедеско. Но по-настоящему «наелся» я только в матче с «Локомотивом». На остальные игры сил более-менее хватало.

— Впереди команду ждёт матч с Латвией. При этом для предыдущих созывов молодёжной сборной была характерна недооценка уступающих в классе соперников...

— В нашей команде подобное невозможно. Все приезжают сюда с горящими глазами и хотят побеждать. Атмосфера в коллективе просто отличная. О недооценке соперников речи даже идти не может. Что касается итогового результата, то всё зависит только от нас и от нашей игры. Приложим максимум усилий, чтобы добиться результата.

— Не чувствуете ли давления? Ведь, если молодёжная сборная в таком сильном составе не выйдет в финальный этап, болельщики этого не поймут...

— В футбол играют не отдельные личности, а команда. Это главный вывод, который можно сделать из результатов предыдущих созывов молодёжки. Самое главное — сплотиться, стать единым коллективом. А наличие практики в клубах — совсем другая история.

— Как проходит процесс объединения команды в единый коллектив?

— Мы всегда рады собираться вместе, давно друг друга не видели. Вчера, встретившись, где-то могли позволить себе немного подурачиться, поскольку была лёгкая тренировка. Сегодня уже все были полностью сконцентрированы.

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— В последние годы молодёжи доверяют даже в российских топ-клубах. С чем это связано?

— Наверное, тут срастается воедино масса факторов. Где-то представился шанс, у кого-то меньше конкуренция по позиции.

— Каково чувствовать себя самым молодым в команде?

— Не сказал бы, что чувствую себя иначе, чем партнёры. Стараюсь быть со всеми в коллективе на равных. Да здесь и нет деления на младших и старших. Всё отлично. Мячи таскать не заставляют, но иногда помочь можно вне зависимости от возраста. Это уже вопрос человеческих качеств.

— После чемпионата мира люди стали активно ходить и на молодёжную сборную. Это помогает?

— Атмосфера — просто фантастика. Больше сказать нечего. И в Екатеринбурге, и в Саранске болельщики гнали нас вперёд. Ту же игру с Польшей мы вытащили только благодаря им. Очень приятно, когда приезжаешь и чувствуешь эту поддержку. Хочется дальше жить и играть.

— Станислав Черчесов уже поставил перед основной сборной грандиозную задачу — выиграть чемпионат Европы. Какие задачи ставят перед вами?

— У нас все ребята очень амбициозные. Конечно, хочется и показать себя на молодёжном Евро, и в дальнейшем пробиться на Олимпийские игры. Но нужно идти вперёд шаг за шагом. Я же хочу успешно провести матчи с Латвией и Сербией, а затем вернуться и набрать максимум очков со «Спартаком» до зимнего перерыва.

«Сборная России — не пустой звук, мы защищаем честь страны»

Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов уверен, что его подопечные не допустят недооценки команды Латвии в матче пятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы. По его словам, все футболисты прибыли в Новогорск здоровыми и тренерскому штабу предстоит поломать голову над выбором стартового состава.

— Сразу девять футболистов занимались в понедельник по индивидуальному графику. В каком состоянии находится команда?

— Состояние у всех стабильное. Работаем по плану, который наметили. Группа футболистов, которая проводила матчи в субботу, тренировалась по полной программе, остальные — восстанавливались. Во вторник команда будет заниматься уже в полном составе. На сегодняшний день все здоровы.

— Команда Латвии замыкает турнирную таблицу группы. Не опасаетесь, что ваших подопечных это может немного расслабить?

— Ребята прекрасно понимают, для чего сюда приезжают. Для них сборная — не пустой звук, мы защищаем честь страны.

Все футболисты выкладываются в каждой игре, и мы с помощниками это видим. Другое дело, что порой не всё может получаться, но это уже рабочие моменты. Сейчас нам необходимо опередить Польшу в группе и выйти на первое место. Для этого нужно набирать максимум очков.

— Для вас сейчас, наверняка, приятная головная боль выбирать стартовый состав из большого количества талантливых молодых футболистов, многие из которых уже играют за топ-клубы...

— Я уже говорил, что сборная — это не только фамилии. Давайте начнём с того, что все они прошли систему национальных команд, начиная с 17-19 лет. Многие из них играли на юношеских чемпионате Европы и мира. Мы прекрасно знаем всех игроков, их человеческие качества. Ну а выбор состава — объективная реальность. Мы оцениваем разные факторы: психологическое и физическое состояние, игровой тонус.

— Когда, наконец, прорвёт в молодёжной сборной Чалова?

— Он хорошо работает, и команда регулярно создаёт моменты. Осталось только начать их реализовывать. Мы все поддерживаем Фёдора и стараемся ему помочь. Вчера он забил очень красивый мяч в ворота «Сочи», с чем мы его поздравили. Надеемся, что в том же ключе он продолжит в сборной.