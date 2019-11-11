Черчесов прокомментировал реакцию Ахметова на свою критику в его адрес

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал реакцию полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова на свою критику в его адрес.
Черчесов прокомментировал реакцию Ахметова на свою критику в его адрес
  • РИА Новости

«Мы объективно оцениваем игровые качества футболистов. Если он отреагировал так, как сказал, то это уже плюс», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Объявляя состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино, в котором не было 21-летнего полузащитника, Черчесов заявил, что Ахметов «играет не так, как хотелось бы», однако впоследствии он был вызван в национальную команду из-за травмы хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. После того как было объявлено о вызове, Ахметов заявил: «Критика со стороны Черчесова была звонком для меня, что я должен больше отдаваться на поле».

Ранее Черчесов назвал самый главный момент в подготовке к матчу с Бельгией.

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