Черчесов назвал самый главный момент в подготовке к матчу с Бельгией
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«Шансы на игру с Бельгией оценивать не будем, потому что нам надо подготовиться, оценить свои возможности. Мы играем дома, против сильного соперника. Главное — правильно подготовиться», — приводит слова Черчесова ТАСС.
Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.
Ранее сообщалось, что Черчесов рассказал, почему Головин и Оздоев покинули общую группу в ходе тренировки.