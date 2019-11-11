Черчесов назвал самый главный момент в подготовке к матчу с Бельгией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал самый важный момент в подготовке команды к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Черчесов назвал самый главный момент в подготовке к матчу с Бельгией
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«Шансы на игру с Бельгией оценивать не будем, потому что нам надо подготовиться, оценить свои возможности. Мы играем дома, против сильного соперника. Главное — правильно подготовиться», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что Черчесов рассказал, почему Головин и Оздоев покинули общую группу в ходе тренировки.

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