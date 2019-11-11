Черчесов рассказал, почему Головин и Оздоев покинули общую группу по ходу тренировки

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги первой тренировки национальной команды в рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.
Черчесов рассказал, почему Головин и Оздоев покинули общую группу по ходу тренировки
  • РИА Новости

«Почему ушли Александр Головин и Магомед Оздоев? Обычное явление, на второй день после игры у кого-то что-то вылезает, поэтому мы индивидуально ко всем подходим. Остальные все в нормальном состоянии, сегодня тренировка лёгонькая, завтра посмотрим, у кого как обстоят дела», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Национальная команда проводит сбор в Сочи перед отборочными матчами со сборными Бельгии и Сан-Марино, которые пройдут 16 и 19 ноября.

Ранее стало известно, что Ильзат Ахметов был вызван в сборную России по футболу на матчи с Бельгией и Сан-Марино.

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