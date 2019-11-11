Галактионов рассказал, когда Чалов начнёт чаще забивать

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Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов высказал мнение, когда форвард национальной команды и московского ЦСКА Фёдор Чалов начнёт чаще забивать.
Галактионов рассказал, когда Чалов начнёт чаще забивать
  • РИА Новости

«Он хорошо работает, и команда регулярно создаёт для него моменты. Осталось только начать их реализовывать. Мы все поддерживаем Фёдора и стараемся ему помочь. Вчера он забил очень красивый мяч в ворота «Сочи», с чем мы его поздравили. Надеемся, что в том же ключе он продолжит в сборной», — передаёт слова Галактинова корреспондент RT.

21-летний Чалов в нынешнем сезоне забил только пять мячей в 22 матчах за ЦСКА. В составе молодёжной сборной он записал в свой актив один гол в четырёх матчах.

Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал Чалова в сборную России.

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