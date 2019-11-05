Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России
- РИА Новости
«Соболев прошёл тот сбор, смотрим, кто как себя проявляет. Отсюда и состав. Смолов травмирован, поэтому его нет. Чалов в молодёжке. Соболев после первого вызова в сборную в чемпионате не до конца себя проявил, поэтому не вызван», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.
Ранее стал известен состав сборной России по футболу на матчи с Бельгией и Сан-Марино.