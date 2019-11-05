Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России
  • РИА Новости

«Соболев прошёл тот сбор, смотрим, кто как себя проявляет. Отсюда и состав. Смолов травмирован, поэтому его нет. Чалов в молодёжке. Соболев после первого вызова в сборную в чемпионате не до конца себя проявил, поэтому не вызван», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на матчи с Бельгией и Сан-Марино.

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