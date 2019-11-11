Умяров высказался об увеличении игрового времени в «Спартаке» при Тедеско

Полузащитник молодёжной сборной России по футболу Наиль Умяров поделился мнением об увеличении своего игрового времени в московском «Спартаке» под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско.

«Футболисту, выступающему в РПЛ, было бы, наверное, немного странно удивляться этому. Скорее, рад. Да, при Тедеско начал регулярно выходить на поле, но всему своё время. В какие-то периоды ты играешь, а в какие-то нет. Просто нужно доказывать и наслаждаться футболом», — передаёт слова Умярова корреспондент RT.

19-летний Умяров сыграл во всех пяти матчах под руководством Тедеско, назначенного главным тренером «Спартака» 14 октября.

Ранее Тедеско объяснил, почему не играет Гус Тиль.