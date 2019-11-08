Тедеско объяснил, почему не играет Тиль

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Главный тренер московского «Спартака» прокомментировал ситуацию вокруг нидерландского полузащитника Гуса Тиля.
Тедеско объяснил, почему не играет Тиль
  • РИА Новости

«Я знаю, что тема Гуса вам крайне интересна. О нём спрашивали столько, сколько не спрашивают о других. Он отличный футболист, и у него есть все качества. Ему нужно немного освободить свою голову. Да и муссирование вопроса того, почему он не играет, тоже сказывается. Я всегда с ним разговариваю, его время ещё придёт. Мы знаем его стоимость, но мы никогда не отталкиваемся от стоимости футболистов в тренировочном процессе», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Тиль перешёл в «Спартак» нынешним летом из голландского АЗ за €18 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 10 матчей в чемпионате России, забив один гол и отдав два ассиста.

Ранее сообщалось, почему дорогостоящие легионеры уступают молодым россиянам в Российской премьер-лиге.

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