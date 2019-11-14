Талант, честолюбие и доверие: почему нынешняя молодёжная сборная России по футболу — сильнейшая в истории страны

За последние 20 лет молодёжная сборная России по футболу лишь раз участвовала в чемпионате Европы и не отбиралась на первенства планеты и Олимпийские игры. Однако у текущего созыва команды есть всё, чтобы добиться серьёзного успеха. В составе собраны по-настоящему талантливые игроки, которые уже сейчас незаменимы в ведущих клубах РПЛ. А руководит коллективом 35-летний Михаил Галактионов, работающий с нынешним поколением с юношеского возраста.

Печальная история молодёжки

Молодёжная сборная России по футболу редко радует болельщиков громкими победами, как бы ни был силён её состав. С 1998 года национальная команда лишь однажды участвовала в финальной стадии чемпионата Европы U-21, а на первенство планеты в последний раз ездила в далёком 1995-м. На Олимпийские игры национальная команда и вовсе не отбиралась с триумфального 1988-го.

При этом через сборную в разные годы прошли сильнейшие российские футболисты: Игорь Акинфеев, Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Сергей Игнашевич и многие другие. Но даже футболисты, позднее взявшие бронзу Евро-2008 на взрослом уровне, с молодёжкой ничего достичь не сумели.

Памятен состав сборной, сражавшийся за путёвку на Евро-2006 под руководством Андрея Чернышова. Тогда команда заняла второе место в своей группе и в стыковых матчах встретилась с Данией. Тренерский штаб вызвал в сборную всех молодых звёзд, которые подходили по возрасту, пусть даже они не принимали участия в предыдущих встречах отбора и уже активно выступали за взрослую команду.

С датчанами сыграли Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Игорь Акинфеев. Плюс в этой команде были будущие звёзды национального чемпионата: Игорь Денисов, Владимир Габулов, Андрей Ещенко и Александр Самедов. Однако даже им не удалось пробиться в финальный этап Евро, а ответный матч с датчанами закончился скандалом. В составе России были удалены сразу пять футболистов.

Единственным исключением в неудачных выступлениях последних лет стал 2013 год, когда ведомая Николаем Писаревым сборная сумела наконец хотя бы пробиться на континентальное первенство (где, правда, успеха не снискала, заняв последнее место в своей группе). Впрочем, в соперниках у российской команды тогда были Испания, Нидерланды и Германия с целой россыпью будущих звёзд в составе.

Тогда россиянам не удалось отобрать очки у кого-то из соперников, хотя в составе сборной тоже хватало звёзд. В Израиль приехали Георгий Щенников, Сергей Петров, Олег Шатов, Алан Дзагоев, Фёдор Смолов, Денис Черышев. А ставший лучший бомбардиром команды в отборе с пятью мячами Александр Кокорин пропустил турнир лишь из-за травмы.

Востребованность молодёжи и правильные ориентиры

После 2013-го все попытки молодёжной сборной попасть на чемпионат Европы неизменно заканчивались неудачей, однако у нынешнего созыва есть все предпосылки для того, чтобы не только повторить успех предшественников, но и превзойти его.

Во-первых, главный тренер Михаил Галактионов получил в своё распоряжение невероятно талантливое поколение футболистов. Уже сейчас многие игроки молодёжки являются основными в топ-клубах РПЛ. Наиль Умяров и Александр Максименко на первых ролях в «Спартаке». Магомед-Шапи Сулейманов с Матвеем Сафоновым регулярно выходят на поле с первых минут в «Краснодаре». А в ЦСКА Виктор Гончаренко доверяет целому ряду молодых россиян: Игорю Дивееву, Ивану Облякову, Константину Кучаеву и Фёдору Чалову. Особенно сильна вратарская позиция команды, ведь за пост номер один здесь борются Максименко и Сафонов, а Галактионов вполне закономерно поровну делит между ними игровую практику.

Те футболисты молодёжки, которые не выступают за топ-клубы, также востребованы в командах чуть поскромнее. Роман Евгеньев до недавних пор был основным центральным защитником «Динамо». Алексей Татаев незаменим в чешской «Младе Болеслав», а Никита Калугин — в «Сочи». По традиции активно доверяют молодёжи в «Уфе».

Из числа футболистов, вызванных в молодёжную сборную на ближайшие матчи с Латвией и Сербией, не имеют практики в РПЛ только Никита Каккоев («Томь») и выступающий за «Краснодар-2» третий вратарь Денис Адамов. По одному матчу в элите провели защитник «Локомотива» Михаил Лысов и хавбек «Спартака» Максим Глушенков, но их час может пробить чуть позже.

Некоторые же игроки, не пользовавшиеся доверием в своих командах, решились на аренду, чтобы получать регулярную игровую практику. Яркий пример тому — Татаев, который практически не имел шансов заиграть в основе «Краснодара», а потому поехал в Чехию. Не исключено, что в ближайшем будущем Алексей ещё получит свой шанс в родном коллективе.

По тому же пути проследовал Александр Ломовицкий. В сезоне-2019/20 ему было бы объективно сложно регулярно появляться в стартовом составе «Спартака», зато в тульском «Арсенале» он востребован и постоянно выходит на поле, что особенно важно в таком возрасте. В аренде в «Уфе» и «Томи» соответственно находятся ещё один воспитанник «Краснодара» Артём Голубев и принадлежащий «Зениту» Каккоев.

Тревожит лишь то, что некоторые футболисты молодёжки в последнее время перестали получать регулярную игровую практику в своих клубах. Речь о Николае Рассказове, который ещё недавно был основным защитником в «Спартаке», но с приходом Доменико Тедеско сел на скамейку запасных. Не пошла на пользу смена тренера и динамовцам Евгеньеву и Вячеславу Грулёву. Остаётся надеяться, что в скором времени ситуация изменится и молодые талантливые россияне вернут себе места в основе.

Талант Галактионова

Нельзя не сказать пару слов о главном тренере молодёжки Галактионове. Михаил, как и его подопечные, достаточно молод. Ему всего 35 лет. При этом в академии «Динамо» он начал работать, едва перешагнув 20-летний рубеж.

А в 2014-м талантливый специалист пошёл на повышение и возглавил юношескую сборную страны (до 16 лет). Начав работать с поколением российских футболистов 1998 — 2000 годов, он провёл его через все юношеские команды до молодёжки. А некоторые игроки умудрились пройти под руководством тренера весь путь на международном уровне с самого первого матча: Лысов, Татаев, Рассказов.

Вместе со своей талантливой командой Галактионов добрался до полуфинала чемпионата Европы-2015 (до 17 лет) и плей-офф первенства мира — 2015. Тогда у специалиста уже играли и Максименко, и Кучаев, и Даниил Круговой, и Чалов, и Ломовицкий. Теперь же они постараются громко хлопнуть дверью на молодёжном уровне и достойно попрощаться с Галактионовым, который многое дал им. Показательно, как некоторые футболисты прогрессируют в команде. Например, Умяров сначала раскрылся в молодёжке, а получив заряд уверенности, стал основным и в «Спартаке».

Кажется, этому поколению молодых российских футболистов, умному не по годам и по-хорошему зацикленному на карьере, требуется только доверие тренеров и постоянная практика. Тогда они смогут добиться очень многого. Тот же Чалов в свой 21 год летом едва не уехал в АПЛ, а Сулеймановым активно интересовалась дортмундская «Боруссия». Кто-то из них наверняка заиграет в Европе, а главное, что они сами этого хотят.

Их вполне можно назвать «поколением лимита», однако они далеко не так избалованы деньгами, как предыдущее поколение. Ведь в отечественном футболе в последние годы перестали бездумно разбрасываться деньгами. В том числе поэтому клубы вынуждены доверять собственной молодёжи, а некоторые уже сейчас успешно зарабатывают на её продаже, как, например, «Уфа».

Более того, футболистами нынешнего созыва молодёжки уже сейчас активно интересуется Станислав Черчесов. Так, в преддверии встреч с Бельгией и Сан-Марино в главную сборную был вызван 22-летний полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, который был в предыдущем созыве, как и Ильзат Ахметов с Рифатом Жемалетдиновым и Зелимханом Бакаевым. Совсем скоро компанию им могут составить и нынешние звёзды молодёжки.