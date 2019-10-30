Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко

Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев заявил, что его одноклубник Николай Комличенко стал в Чехии народным героем.

«Для всей Чехии Коля — народный герой, вошёл в историю. Он большой молодец: своей работой и трудом доказал, что способен играть на таком уровне, получил приглашение в сборную, заслужил. Я на первых порах удивлялся: куда ни зайдём — отовсюду слышно: «О, Комличенко, Комличенко! Автограф, фото». Когда рядом такой человек, самому тоже хочется чего-то добиваться, чтобы так же узнавали. Как я понял, в приоритете у него иностранный топ-чемпионат, я его прекрасно понимаю. Мне кажется, он уйдёт в хороший клуб», — цитирует Татаева «Чемпионат».

В прошлом сезоне Николай Комличенко побил рекорд результативности чемпионата Чехии, забив 29 голов.

Ранее защитник молодёжной сборной России назвал Кононова сильным психологом.