Защитник молодёжной сборной России назвал Кононова сильным психологом

Футболист чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев поделился мнением о бывшем наставнике «Спартака» Олеге Кононове, под руководством которого работал в «Краснодаре».

«Я был очень удивлён тем, сколько он мне, 16—17-летнему игроку, уделяет внимания. Кононов терпеливо объяснял, как нужно играть, в спаррингах ставил в пару с Гранквистом, Страндбергом. Олег Георгиевич говорил мне: «Будешь четвёртым центральным защитником. Будешь работать — будешь играть». Кто бы что ни говорил, а Кононов — сильный психолог. Ему не надо было орать, чтобы его услышали, всегда подбирал нужные слова. Я уже строил в мечтах планы на будущее в «Краснодаре». Но потом пришёл другой тренер, и меня перестали привлекать к работе с основой», — цитирует Татаева «Чемпионат».

Олег Кононов работал в «Краснодаре» с 2013 по 2016 год. В последнее время специалист возглавлял «Спартак», откуда был уволен в середине октября после четырёх поражений подряд.

Ранее экс-игрок «Спартака» Попов заявил, что у Кононова нет своего мнения во многих ситуациях.