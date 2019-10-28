Попов: у Кононова нет своего мнения во многих ситуациях

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сравнил наставника своей нынешней команды Валерия Карпина и бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова, под руководством которого работал в московском клубе.

«Карпин очень хорошо понимает футбол, это прекрасный психолог. Он создал эту команду и научил играть в такой футбол. Его не обманешь, он через многое прошёл в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда записываю что-то для себя. Карпин выделяется тем, что к нему никто не может подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», а он это сделает. А у Кононова так было, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встанет на защиту футболистов, берёт ответственность на себя. Так что для меня как по профессиональным, так и по человеческим качествам это небо и земля», — приводит слова Попова пресс-служба «Ростова».

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Ранее Уткин заявил, что «Спартаку» повезло с уходом Кононова.