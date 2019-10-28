Уткин считает, что «Спартаку» повезло с уходом Кононова

Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что московский «Спартак» вовремя расстался с бывшим тренером команды Олегом Кононовым.

«Спартаку» отчаянно повезло, они должны быть дико счастливы, что такое произошло. И не потому, что обыграли «Локомотив» (3:0), и не потому, что Тедеско, а потому, что успели уволить Кононова. Понимаете, ведь он тоже мог выиграть у «Локомотива» 3:0. Мало того, он побеждал «Локомотив», когда его назначили (тоже в совершенно беспросветное время). Как я уже сказал, победа «Спартака» по большому счёту ситуативна и главный успех — что успели сменить главного тренера. Потому что, если бы сейчас это случилось при Кононове, пришлось бы его оставлять, давать новые интервью, новые надежды. Вытащили бы какие-то утюги погладить пиджак, что-то ещё в подобном роде, порыскали бы в поисках галстука. Сходили бы на могилу ту или иную — у «Спартака», к сожалению, много памятных и святых могил», — заявил Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

В матче 14-го тура Российский премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, добыв первую победу после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.

Ранее Тедеско назвал удовольствием работу в «Спартаке».