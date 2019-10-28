Тедеско назвал удовольствием работу в «Спартаке»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что получает удовольствие от работы в клубе.
Тедеско назвал удовольствием работу в «Спартаке»
  • © РИА Новости

«Я не сплю по три часа в день. Мы приезжаем в офис в восемь утра, уходим в пять, шесть или семь вечера. Сплю я всегда по семь часов — с этим никаких проблем нет. Восстановление очень важно в том числе и для главного тренера. Хотя даже если у нас много дел, то они проходят с отличным коллективом и в комфортной обстановке. Работать в «Спартаке» — это удовольствие», — сказал Тедеско в интервью «Чемпионату».

Также главный тренер «Спартака» обратил внимание на молодость своей команды.

«Посмотрите, у нас есть Максименко, Крал, Умяров, Бакаев, Понсе, Тиль Аиртон — им всем по 19—23 года. Это очень молодая команда, ребятам нужно время, чтобы прибавить. Но «Спартак» — это очень амбициозный клуб, от которого ждут побед практически всегда. В этом заключается сложность. И если мы стерпим, найдём необходимый баланс, то «Спартак» ещё будет очень сильным», — добавил немецкий специалист.

Ранее Тедеско рассказал, когда ожидает увидеть качественную игру от «Спартака».

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