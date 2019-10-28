Тедеско рассказал, когда ожидает увидеть качественную игру от «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ожидает увидеть качественный футбол от своих подопечных после зимнего перерыва.
Тедеско рассказал, когда ожидает увидеть качественную игру от «Спартака»
  • © РИА Новости

«Верю, что «Спартак» не настолько безнадёжен, как многим кажется. Потому я и здесь. Но нам надо оставаться спокойными и холодными, ведь победа над «Локомотивом» — это лишь одна игра. Работа предстоит сложная и долгая: до декабря набираем как можно больше очков, а в январе-феврале постараемся выстраивать общую, большую картину игры «Спартака», которую будем стараться продемонстрировать в марте. Никогда не скажу точно, сколько времени мне необходимо на реализацию потенциала команды — четыре месяца, четыре недели или четыре года. Чтобы понять потенциал каждого футболиста, нужно провести много тренировок и разговоров — комфортна ли им какая-то роль или тактика. Но, чтобы увидеть картину полностью, нужно время. И я пока не знаю сколько», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив», одержав первую победу под руководством немецкого тренера.

Ранее сообщалось, о чём говорили после первой за два месяца победы «Спартака» в РПЛ.

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