Тедеско рассказал, когда ожидает увидеть качественную игру от «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ожидает увидеть качественный футбол от своих подопечных после зимнего перерыва.

«Верю, что «Спартак» не настолько безнадёжен, как многим кажется. Потому я и здесь. Но нам надо оставаться спокойными и холодными, ведь победа над «Локомотивом» — это лишь одна игра. Работа предстоит сложная и долгая: до декабря набираем как можно больше очков, а в январе-феврале постараемся выстраивать общую, большую картину игры «Спартака», которую будем стараться продемонстрировать в марте. Никогда не скажу точно, сколько времени мне необходимо на реализацию потенциала команды — четыре месяца, четыре недели или четыре года. Чтобы понять потенциал каждого футболиста, нужно провести много тренировок и разговоров — комфортна ли им какая-то роль или тактика. Но, чтобы увидеть картину полностью, нужно время. И я пока не знаю сколько», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив», одержав первую победу под руководством немецкого тренера.

Ранее сообщалось, о чём говорили после первой за два месяца победы «Спартака» в РПЛ.