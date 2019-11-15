«Если забьём первыми, наберём очки»: эксперты о матче сборных России и Бельгии, роли Бакаева и приглашении Акинфеева

В матче с Бельгией, даже несмотря на то что обе команды уже обеспечили себе попадание на Евро-2020, сборная России по футболу не будет отходить от своей игры. Об этом заявили эксперты RT перед матчем девятого тура отборочного турнира. Они порассуждали о том, войдут ли в основной состав сборной проявившие себя осенью Зелимхан Бакаев и Вячеслав Караваев, а также стоит ли главному тренеру Станиславу Черчесову уговаривать вратаря Игоря Акинфеева вернуться в команду.

RT: Сборные России и Бельгии уже вышли на Евро-2020, выполнив свою основную задачу. Можно ли теперь ожидать, что подопечные Станислава Черчесова ненадолго отойдут от своего прагматичного футбола, будут рисковать и чем-то постараются удивить бельгийцев?

Сергей Силкин, бывший главный тренер «Динамо»: Конечно, сборная сыграет от соперника, потому что он очень силён. Это Бельгия может говорить, что она чем-то удивит, покажет яркую игру, так как она уже досрочно попала на Евро-2020. Для россиян Бельгия является серьёзным раздражителем, у игроков будет очень высокая мотивация. Думаю, подопечные Черчесова всё сделают, чтобы добиться результата, хотя это будет очень сложно.

Ролан Гусев, экс-игрок ЦСКА и сборной России: Не думаю, что сборная России отойдёт от своего футбола. Она будет играть в своём стиле, навязывать свою игру бельгийцам. Дома наши ребята очень сильно играют, так что не думаю, что они как-то отступят от своего футбола.

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Дмитрий Хохлов, экс-игрок сборной России и бывший главный тренер «Динамо»: Сборная показывает результат, и это самое главное. Она его приносит, как этого все и ждут.

Роман Трушечкин, комментатор встречи Россия — Бельгия на «Матч ТВ»: Думаю, что нет. Статус соперника диктует нашей команде и тренеру серьёзное отношение к делу. С нашей стороны не должно быть никаких экспериментов, потому что просто рано к ним прибегать. Чемпионат Европы через полгода, даже больше, и никто не знает, каким к тому времени будет состав, что будет с футболистами, кто себя проявит весной. Эксперименты могут просто ничего не дать. Да даже первой причины достаточно — мы играем с лучшей по рейтингу командой мира.

RT: Как стоит сборной России выстроить оборону, чтобы не повторился результат первого матча в Бельгии? Продолжать играть с двумя центральными или усилиться третьим?

Силкин: Выстраивать защиту можно как угодно, лишь бы не было ошибок.

Гусев: Черчесов будет исходить из состояния футболистов. Если все здоровы, то он подберёт ту схему, которая будет работать против бельгийцев. Сложно поэтому предугадать.

Хохлов: Тренерский штаб тщательно изучает каждого соперника и в зависимости от него выбирает тактику на игру. Так что вопрос тренерам.

Трушечкин: В первом матче с Бельгией ничего страшного не произошло, просто более классная команда забила больше мячей, чем смогли мы. Не думаю, что будут какие-то отступления от уже существующей схемы и мы выйдем с тремя центральными защитниками. Мне кажется, что сыграет давно найденная пара Георгий Джикия — Андрей Семёнов. Если смотреть в будущее, то на чемпионате Европы тоже будут сильные команды, и защитникам надо приобретать уверенность. Мы не должны прыгать от схемы к схеме. Черчесову нужна стабильность той схемы, которую он нашёл по ходу этого турнира. Так что будет совершенно обычная линия обороны, если только травмы не вмешаются.

RT: Зелимхан Бакаев отлично играет в «Спартаке», много двигается и тонко пасует. Может ли он появиться в основе в матче за сборную?

Силкин: Трудно сказать, если не знать тактики, которую изберёт тренер. Все игроки у Черчесова на виду, и всех, кто вписывается в его схему, он сможет выбрать. Бакаев проводит яркие матчи, обращает на себя внимание, но дорос ли он до сборной? Хороший игрок в своём клубе не всегда может зарекомендовать себя в национальной команде. Можно вспомнить Олега Веретенникова, который очень здорово играл, много забивал, но в сборной проявить себя не получалось.

Гусев: Мне кажется, что есть более сильные футболисты в этой линии, чем Бакаев. И Саша Головин, и братья Миранчуки, и Ильзат Ахметов. Хотя я не знаю того, что знает главный тренер. Это его прерогатива определять состав по состоянию футболистов.

Хохлов: Бакаев действительно проводит здорово последние игры. Возможно, он получит шанс. Но есть и другие игроки довольно высокого уровня, ведь это же сборная.

Трушечкин: Думаю, что может, тем более травмировался Денис Черышев. Бакаев способен сыграть на его фланге атаки или полузащиты, хотя в «Спартаке» его больше используют как «десятку», как центрального атакующего полузащитника. Мне кажется, что его форма и травма Черышева дают определённую пищу для размышлений тренерскому штабу, и мы можем ждать Зелимхана в составе.

RT: Также прогрессирует Вячеслав Караваев на правом фланге обороны. Стоит ли ему дать шанс, или за Марио Фернандесом твёрдое место в стартовом составе?

Силкин: Вообще хотелось бы, чтобы молодые ребята навязывали конкуренцию, ведь за ними будущее. Но оставшиеся матчи не будут товарищескими, а в первом из них встречаемся с командой, которая на вершине рейтинга ФИФА. Все хотят проявить себя против такой сборной. Тренер выберет, кого поставить, вдвоём же они не смогут на одной позиции. Караваеву, чтобы себя зарекомендовать, нужно всё-таки не просто несколько матчей в клубе провести. Фернандес уже давно нашёл себя и в ЦСКА, и в сборной.

Гусев: Сборной нужно первое место в группе, и Черчесов в таких играх не будет экспериментировать. Для того, чтобы дать кому-то попробовать сыграть, есть товарищеские игры. А здесь ставки высоки. В зависимости от результата мы можем оказаться в сильной корзине при жеребьёвке, а можем и в более слабой. Плюс придёт полный стадион, для ребят сама игра очень важна. Они хотят показать, что могут играть и не слабее бельгийцев. Поэтому тут не до экспериментов.

Хохлов: Караваев хорошо вписался в игру «Зенита», но Фернандес дольше играет в сборной. На этой позиции его игра вопросов не вызывает.

Трушечкин: Мне не кажется, что сейчас Караваев выигрывает конкуренцию даже у Игоря Смольникова в «Зените», а уж чтобы выиграть её у Фернандеса в сборной, то нужно ещё расти и расти. Нет пока никакой конкуренции, к сожалению, потому что хотелось бы видеть более сильных футболистов на всех позициях. Караваев — это качественный перспективный вариант, который может играть и на другом фланге, и мне кажется, что в сборную он приглашён именно за свой универсализм. А сейчас Фернандес — основной правый защитник, который должен играть.

RT: Как закончится матч?

Силкин: Всё будет зависеть от того, как сложится игра. Если наши забьют первыми, то возможно, что наберём очки. Сколько — не могу сказать. А если соперник откроет счёт, то сложно будет отыграться. Придётся раскрываться, а у Бельгии очень хорошие футболисты, чтобы этим воспользоваться.

Гусев: Главное, чтобы сборная победила. От всей души хочется пожелать ей удачи. Она реально показывает тот футбол, который заслуживает первого места в группе.

Хохлов: Прогнозы я точно давать не буду. Единственное скажу, что когда играет сборная, то всегда хочется положительного результата, чтобы она радовала болельщиков, и это как раз происходит.

Трушечкин: Мы ведь и перед игрой в Брюсселе не могли предсказать, что сборная откроет счёт. А когда мы забиваем, то уже возможны любые варианты. Сейчас, пока игра не началась, мне тяжело угадывать. Я допущу, что сборная Бельгии не сыграет спустя рукава, но и на 100% не будет выкладываться. Соперник свою задачу решил, и как раз с его стороны возможны эксперименты, будет дана практика футболистам, которые раньше меньше играли. Тогда у нас появится больше шансов. А может и нет, потому что этим людям тоже хочется себя ярко проявить. В любом случае я всегда жду яркого футбола от всех матчей и думаю, что забитые мячи будут с обеих сторон, а исход игры не могу предсказать.

RT: Стоит ли возвращаться Игорю Акинфееву в сборную для Евро-2020?

Силкин: Не бывает вратарей без ошибок. Каждый должен пропустить свои мячи. Недавно (в матче с «Ювентусом» — RT.) пропустил Маринато Гилерме, так он заслужил эту ошибку тем, сколько раз выручал уже. А Игорь своё решение уже принял. Если тренеры посчитают нужным, то будут разговаривать с ним, но мне кажется этот вопрос непринципиальным.

Гусев: Я думаю, что стоит. Просто потому, что в стране нет лучше вратаря. Как бы мы ни хотели, но Акинфеев сейчас — номер один. Мы можем говорить о Гилерме, об Андрее Лунёве, но мы все видим, на протяжении скольких лет Акинфеев играет на таком уровне. Да и защитники его чувствуют по-особенному. Не в обиду будет сказано Гилерме, но ему далеко до Игоря.

Хохлов: Об этом ходят разговоры, но иногда это просто слухи и сплетни. Этот вопрос должны решать только два человека — Акинфеев и Черчесов.

Трушечкин: Да, ему стоит вернуться, если не будет травм. Мне кажется, это главное препятствие. Трудно разрываться на два фронта, а футболист он не совсем молодой. Но если Черчесову удастся его уговорить, то я был бы рад возвращению Игоря в состав. Все величайшие события в истории сборной России случались тогда, когда Акинфеев был в воротах. Мне кажется, ему полезно будет поучаствовать и в этот раз, если он будет готов.