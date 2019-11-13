Экс-тренер ЦСКА Чанов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию о возможном возвращении голкипера армейцев Игоря Акинфеева в сборную России по футболу.

«Я не знаю, уговаривал ли Черчесов вернуться Игоря. Но решение Акинфеева покинуть сборную после чемпионата мира было сугубо личным. И только он может решить, возвращаться или нет. Никто на Игоря повлиять не сможет», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его словам, врачи рекомендовали Акинфееву сосредоточиться только на игре в ЦСКА из-за слишком больших нагрузок.

«В противном случае он мог преждевременно завершить карьеру», — сказал Чанов.

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