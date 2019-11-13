Караваев рассказал о позитивном настроении в сборной России перед матчем с Бельгией

Защитник сборной России по футболу Вячеслав Караваев заявил, что игроки национальной команды находятся в хорошем настроении перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

«Мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Газон здесь (в Сочи. — RT) шикарный, как и погода, фантастические условия для подготовки к предстоящим играм, все в команде на позитиве», — цитирует Караваева ТАСС.

Он также отметил, что в команде обсуждают предстоящую игру с Бельгией, но не хотят думать о разнице мячей для первого места в группе.

Россияне уже обеспечили себе выход на Евро-2020, набрав 21 очко.

Встреча с Бельгией состоится 16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее хавбек национальной команды Алексей Ионов назвал преимущества сборной России по футболу перед матчем с Бельгией.