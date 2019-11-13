Караваев рассказал о позитивном настроении в сборной России перед матчем с Бельгией
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- РИА Новости
«Мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Газон здесь (в Сочи. — RT) шикарный, как и погода, фантастические условия для подготовки к предстоящим играм, все в команде на позитиве», — цитирует Караваева ТАСС.
Он также отметил, что в команде обсуждают предстоящую игру с Бельгией, но не хотят думать о разнице мячей для первого места в группе.
Россияне уже обеспечили себе выход на Евро-2020, набрав 21 очко.
Встреча с Бельгией состоится 16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Ранее хавбек национальной команды Алексей Ионов назвал преимущества сборной России по футболу перед матчем с Бельгией.