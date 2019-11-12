Сычёв высказался о прогрессе Бакаева

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился мнением о перспективах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в национальной команде.

«Мне кажется, у него большое будущее в национальной команде. Видно, что у него всё хорошо с головой, скромный, работяга. Помню его ещё по матчам молодёжной команды «Локомотива» с дублем «Спартака». Уже там Бакаев выделялся своей скоростью, обводками, пасами, умением владеть левой ногой. И сейчас он поймал птицу счастья, доказал своей работой, что достоин шанса выступать за сборную. Видно, что звёздная болезнь ему не грозит. Думаю, Зелимхан ещё будет прогрессировать. Поэтому можно только порадоваться за таких ярких молодых футболистов, которых, к сожалению, у нас не столь много», — заявил Сычёв в интервью RT.

Ранее он высказал мнение об отношении болельщиков к игрокам национальной команды.