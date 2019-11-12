Сычёв назвал болельщиков сборной России чересчур эмоциональными

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв высказал мнение об отношении болельщиков к игрокам национальной команды.

«Видно, что ребята сильно хотят не только показать достойную игру, но и порадовать болельщиков. Потому что такого единения не было очень давно. Приятно, что люди наконец-то перестали гнобить наш футбол и начали поддерживать свою команду. А игроки платят им той же монетой», — рассказал Сычёв RT.

Он отметил, что не испытывает чувства зависти к нынешней сборной из-за того, что во времена его выступлений за национальную команду болельщики совершенно по-другому относились к футболистам.

«Если честно, я только рад за ребят. Потому что перед чемпионатом мира в их адрес было сказано слишком много негативного, а это очень сложно выдержать. Но они сумели изменить ситуацию, доказать, что команду нельзя хоронить до стартового свитка. К сожалению, наши болельщики иногда бывают чересчур эмоциональны и не очень объективны. Поэтому никакой зависти нет, наоборот, бальзам на душу, когда их хвалят», — добавил прославленный футболист.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч Россия — Бельгия проданы.