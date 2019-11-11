Все билеты на матч Россия — Бельгия проданы

Все билеты на матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии проданы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. Россияне сумели досрочно квалифицироваться на Евро-2020.

Отмечается, что на матче будут присутствовать 213 бельгийских болельщиков.