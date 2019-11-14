Сражение Нидерландов и Германии, битва Ирландии и Дании, дуэль Чехии и Косова: последние интриги отбора на Евро-2020

В заключительных двух турах отборочного этапа Евро-2020 командам предстоит определить обладателей 14 путёвок в финальный турнир. Нидерланды и Германия в споре с Северной Ирландией выяснят, кто больше достоин победы в группе. Ирландия попытается отстоять место в финальной части турнира в домашней игре с Данией. А Косово в случае побед над Чехией и Англией сможет впервые в истории принять участие в первенстве континента.

Группа А

Положение команд: Англия — 15 очков (6 игр), Чехия — 12 (6), Косово — 11 (6), Черногория — 3 (7), Болгария — 3 (7).

Формально ещё ни одна из команд группы не гарантировала себе поездку на континентальное первенство, но на деле Англии достаточно набрать три очка в оставшихся матчах для того чтобы занять первое место. Поэтому за вторую путёвку поведут борьбу, скорее всего, Косово и Чехия.

На данный момент команда, за которую выступает полузащитник «Спартака» Алекс Крал опережает балканцев на одно очко, и в четверг конкурентов ждёт очная встреча в Плзени. Победа хозяев гарантирует им участие в финальном турнире.

Косоварам же даже в случае успеха на выезде придётся непросто, ведь в последнем матче они примут Англию, тогда как конкурент в гостях сыграет с немотивированной Болгарией. Хотя не стоит исключать варианта, при котором Гари Невилл выставит на заключительный матч резервный состав. Но случится это только в том случае, если команда досрочно займёт первое место в квинтете.

Группа B

Положение команд: Украина — 19 очков (7 игр), Португалия — 11 (6), Сербия — 10 (6), Люксембург — 4 (6), Литва — 1 (7).

Украина уже квалифицировалась на Евро-2020, а вот за второе место борьбу поведут Португалия и Сербия. И здесь явное преимущество на стороне Криштиану Роналду и его партнёров, которым осталось встретиться с Литвой дома и Люксембургом на выезде. «Белые орлы», отстающие от действующих чемпионов континента на одно очко, примут Люксембург и Украину.

Таким образом, даже две победы не гарантируют подопечным Любиши Тумбаковича попадание на Евро — нужна ещё и маловероятная осечка португальцев. Более того, при равенстве очков выше также окажутся «европейские бразильцы», у которых есть преимущество над соперником по личным встречам.

Группа С

Нидерланды — 15 очков (6 игр), Германия — 15 (6), Северная Ирландия — 12 (6), Белоруссия — 4 (7), Эстония — 1 (7)

Сенсация необходима и Северной Ирландии для того чтобы во второй раз подряд пробиться на чемпионат Европы. Жребий изначально был неблагосклонен к команде, отправив её в одну группу к Германии и Нидерландам. Однако британцы в противостоянии с грандами смотрятся достойно и за два тура до финиша отборочного этапа отстают от обеих сборных на три очка.

При этом в последних встречах североирландцы сыграют как раз с прямыми конкурентами. Но даже двух побед над ними может не хватить подопечным Майкла О’Нила для выхода на второе место, ведь Германия и Нидерланды наверняка наберут дежурные три очка в поединках с Белоруссией и Эстонией соответственно.

Таким образом, британцам необходимо не просто обыгрывать оппонентов, но и превосходить их по личным встречам, чтобы опередить при равенстве очков. Для этого придётся громить соперников, ведь Германии в первом матче Северная Ирландия уступила — 0:2, а Нидерландам — 1:3.

Группа D

Положение команд: Ирландия — 12 очков (7 игр), Дания — 12 (6), Швейцария — 11 (6), Грузия — 8 (7), Гибралтар — 0 (6)

Ещё более интересная борьба ожидается в группе D, где на две путёвки в финальную стадию претендуют Ирландия, Дания и Швейцария, однако первые при этом провели на матч больше соперников.

Однако в последней игре ирландцы примут Данию. Расклады здесь предельно простые. Победа точно выведет хозяев на Евро, поскольку они будут иметь преимущество над «Алой гвардией» по личным встречам. Поражение же с вероятностью в 99% оставит их третьими, поскольку Швейцария в последних встречах сыграет с Грузией и Гибралтаром, и ей будет достаточно набрать всего одно очко, чтобы опередить Ирландию.

Группа E

Положение команд: Хорватия — 14 очков (7 игр), Венгрия — 12 (7), Словакия — 10 (6), Уэльс — 8 (6), Азербайджан — 1 (6).

Но, пожалуй, наиболее запутанная ситуация сложилась в группе E, где за попадание на первенство континента сражаются сразу четыре команды. Фактически в ближайшие дни здесь состоятся сразу два ключевых матча. Хорватия примет Словакию, а Венгрия — Уэльс.

У «шашечных» задача предельно простая. Команда имеет приличный очковый запас перед преследователями, и ей достаточно дома сыграть вничью с прямым конкурентом. А вот в случае поражения хозяева могут остаться третьими. Победа гарантирует путёвку на Евро и Венгрии, но валлийцы также не имеют права терять очки, ведь даже в случае ничьей они распрощаются с шансами пробиться в финальную часть.

Любопытно, что поучаствовать в распределении путёвок на турнир могут лишённые турнирной мотивации азербайджанцы, ведь им сначала предстоит принять Уэльс, а затем на выезде помериться силами со Словакией.

Группа F

Положение команд: Испания — 20 (все — по 8 игр), Швеция — 15, Румыния — 14, Норвегия — 11, Фарерские острова — 3, Мальта — 3.





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Четыре сборные формально до сих пор претендуют на попадание в двойку и в группе F. Впрочем, испанцам для того чтобы гарантировать себе первое место достаточно набрать одно очко в матчах с Мальтой и Румынией.

Остальных ждёт сражение за вторую строчку. Наибольшие шансы на неё имеют шведы, которые опережают на одно очко ближайшего преследователя, румын. Но в пятницу соперники сойдутся в очном противостоянии, причём в Бухаресте. Таким образом, хозяева имеют все шансы вырваться вперёд. Вот только скандинавов в последний игровой день будут ждать Фарерские острова, тогда как коллектив Космина Контры — испанцы.

Шансы вскочить на подножку уходящего поезда имеет и Норвегия, которая за два матча до финиша отстаёт от Швеции уже на четыре очка, но в ближайших играх встретится с Фарерскими островами и Мальтой. Однако по личным встречам лишь за счёт меньшего количества голов на выезде Норвегия уступает и Румынии, и Швеции.

Группа G

Положение команд: Польша — 19 (все — по 8 игр), Австрия — 16, Северная Македония — 11, Словения — 11, Израиль — 11, Латвия — 0.

Сборная Польши провела отборочный турнир на одном дыхании и досрочно отобралась в финальную стадию континентального первенства. Компанию ей, скорее всего, составит Австрия, которая опережает Северную Македонию, Словению и Израиль сразу на пять очков.

При этом в ближайшем матче подопечные Франко Фоды примут как раз македонцев, и даже ничья в этом противостоянии обеспечит им второе место. По силам команде побороться и за первое, ведь опережающие её на три очка поляки сыграют ещё с мотивированными Словенией и Израилем и вполне могут оступиться. Правда по личным встречам лидер имеет преимущество над преследователем.

Группа H

Положение команд: Турция — 19 (все — по 8 игр), Франция — 19, Исландия — 15, Албания — 12, Андорра — 3, Молдавия — 3.

Практически обеспечили себе участие на Евро и Франция с Турцией, которые перед заключительными встречами опережают Исландию на четыре очка.

Правда в четверг «Лунные звёзды» и «Викинги» сойдутся в Стамбуле, и гости могут сократить отставание от конкурента до одного балла. При этом дома они прямого соперника обыграли, соответственно ничья тоже обеспечит им преимущество по личным встречам.

Вот только даже в случае поражения в воскресенье коллективу Шенола Гюнеша достаточно будет обыграть на выезде Андорру, чтобы попасть в число двух лучших.

Французы же могут решить задачу уже в четверг в домашнем поединке с Молдавией. При этом действующим чемпионам мира необходимо набирать больше очков, чем туркам, чтобы опередить их в борьбе за первое место, ведь на выезде трёхцветные потерпели поражение от прямого конкурента, а дома сыграли вничью.

Группа I

Положение команд: Бельгия — 24 (все — по 8 игр), Россия — 21, Кипр — 10, Шотландия — 9, Казахстан — 7, Сан-Марино — 0.

Группа I — единственная, где известны уже обе команды, пробившиеся на Евро. Ими заранее стали Бельгия и Россия. Оставшаяся интрига состоит в том, кто займёт первое место и получит преимущество посева при жеребьёвке финальной стадии.

И судьба лидерства определится в субботу в Санкт-Петербурге в очном матче двух команд. Но для того чтобы гарантированно опередить бронзовых призёров ЧМ-2018 при равенстве очков подопечным Станислава Черчесова нужно не просто обыгрывать соперника, а побеждать с нужной разницей, ведь в Брюсселе российская команда потерпела поражение — 1:3.

В последних же матчах обе команды наверняка наберут по три очка, ведь Россия сыграет с главным аутсайдером группы Сан-Марино, а Бельгия примет Кипр.

Группа J

Положение команд: Италия — 24 (все — по 8 игр), Финляндия — 15, Армения — 10, Босния и Герцеговина — 10, Греция — 8, Лихтенштейн — 2.

Помимо бронзовых призёров чемпионата мира 100% очков в отборочном этапе пока набрала Италия. «Скуадра Адзурра» обеспечила себе первое место ещё за три матча до финиша. Второе же с большой долей вероятности займёт Финляндия. Таким образом Суоми могут впервые в истории пробиться в финальную стадию крупного турнира.

Для этого им достаточно в пятницу дома обыграть Лихтенштейн. Потеснить одну из главных сенсаций отбора теоретически могут лишь боснийцы, имеющие над ними преимущество по личным встречам (0:2 — на выезде, 4:1 — дома). Но для этого «Драконам» необходимо дома обыгрывать Италию, а затем набирать три очка во встрече с Лихтенштейном и надеяться на то, что финны в своих встречах наберут лишь один балл.