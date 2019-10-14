Сборная Украины по футболу взяла верх над Португалией и вышла на Евро-2020

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Сборная Украины обыграла Португалию в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Встреча прошла в Киеве и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. У португальцев один мяч с пенальти забил Криштиану Роналду.

На 72-й минуте украинцы остались в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко.

Таким образом, подопечные Андрея Шевченко набрали 19 очков и вышли на Евро-2020 с первого места в группе B.

Ранее гол Влашича помог Хорватии сыграть вничью с Уэльсом в отборочном матче Евро-2020.

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