Сборная Украины по футболу взяла верх над Португалией и вышла на Евро-2020
Встреча прошла в Киеве и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. У португальцев один мяч с пенальти забил Криштиану Роналду.
На 72-й минуте украинцы остались в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко.
Таким образом, подопечные Андрея Шевченко набрали 19 очков и вышли на Евро-2020 с первого места в группе B.
Ранее гол Влашича помог Хорватии сыграть вничью с Уэльсом в отборочном матче Евро-2020.