Хет-трики Роналду и Кейна, шедевр хавбека «Спартака» и путёвки для Франции и Турции: обзор отборочных матчей Евро-2020

Сборная Англии забила семь безответных мячей в ворота команды Черногории и квалифицировалась на чемпионат Европы. Криштиану Роналду и Гарри Кейн отметились хет-триками и продолжили спор за звание лучшего бомбардира отборочного турнира, а Алекс Крал помог Чехии в седьмой раз подряд выйти на первенство континента. Франция и Турция гарантировали себе путёвки на континентальное первенство, а Исландия впервые с 2014 года пропустит крупный международный турнир.

Разгром от Англии в 1000-м матче

В преддверии седьмого матча квалификации Евро-2020 подопечные Гарета Саутгейта практически решили задачу по выходу в финальную стадию турнира, но всё равно не имели права расслабляться во встрече с Черногорией. Для «трёх львов» она стала 1000-й на международной арене, поэтому Гарри Кейн и компания приложили все усилия, чтобы порадовать болельщиков на «Уэмбли».

Уже к 37-й минуте англичане пять раз огорчили Милана Миятовича и гарантировали себе путёвку на чемпионат Европы. Стоит отметить, что в последний раз родоначальники футбола демонстрировали подобную скорострельность в ноябре 1946 года, когда за 35 минут забили пять мячей голландцам.

Счёт открыл Алекс Окслейд-Чемберлен, ставший первым за три года представителем «Ливерпуля», которому удалось отличиться в игре за национальную команду. Маркус Рашфорд записал на свой счёт ещё один гол, а лавры главного героя достались Гарри Кейну. Он стал не только первым футболистом «трёх львов», оформившим хет-трик в двух подряд встречах на «Уэмбли», но и самым результативным капитаном в истории сборной. С 24 мячами он обошёл бывшего рекордсмена Вива Вудворда (23).

Во втором тайме о какой-либо борьбе речь уже не шла. Коллектив Фарука Хаджибегича так и не смог распечатать ворота Джордана Пикфорда, зато поразил свои. Александар Шофранац отметился автоголом, а окончательный счёт установил Тэмми Абрахам — 7:0.

Волевая победа Чехии

Если Англия зарезервировала за собой первую строчку в группе А, то второе место досталось Чехии. В принципиальном матче дружина Ярослава Шильгавы взяла верх над сборной Косова и за тур до конца отборочного турнира обеспечила себе место среди 24 сильнейших сборных континента. Стоит отметить, что «народная команда» — завсегдатай чемпионатов Европы и после распада Чехословакии не пропустила ни одного первенства.

Все основные события произошли во второй половине отчётного матча. На 50-й минуте коллектив из Косова вышел вперёд в счёте, но не смог удержать преимущество. На мяч в исполнении Атдхи Нухиу хозяева ответили двумя голами, а главным творцом успеха стал Алекс Крал. Сначала полузащитник «Спартака» отметился великолепным дальним ударом, а затем головой пробил точно в ногу партнёру Ондржею Челюстке. Благодаря этой победе в активе чехов стало 15 очков, а отставание косоваров достигло четырёх баллов, что перечеркнуло их шансы на выход из группы.

Шесть голов Португалии и шансы Сербии

Действующие чемпионы континента хоть и не смогли повторить достижение англичан, но также порадовали своих болельщиков градом забитых мячей. Во встрече с литовцами они выиграли со счётом 6:0. Правда, в отличие от родоначальников футбола, это не обеспечило им досрочный выход на первенство Старого Света.

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В составе европейских бразильцев самым результативным ожидаемо стал Криштиану Роналду. Он трижды отличился, причём во второй раз сделал это особенно красиво. Форвард «Ювентуса» подкараулил ошибку соперника и дальним ударом загнал мяч в сетку. Благодаря этому матчу он довёл число своих голов до десяти и вышел на третье место в споре бомбардиров квалификационного турнира. На данный момент он уступает лишь всё тому же Кейну и израильтянину Эрану Захави (у каждого по 11).

Разгром команды Литвы довершили Пицци, Гонсалу Пасьенса и Бернарду Силва, что позволило сборной Португалии сохранить за собой второе место в таблице группы B. Роналду и компания имеют в активе 14 очков и всего на одно опережают сербов.

Примечательно, что «команда избранных» могла уже в четверг гарантировать себе путёвку на Евро-2020. Для этого им было нужно, чтобы Сербия потеряла очки в матче с Люксембургом, но та всё же добилась победы с минимальным преимуществом (3:2) и сохранила интригу. Дубль на свой счёт записал Александар Митрович.

Правда, это вряд ли поможет футболистам Любиши Тумбаковича выполнить задачу по выходу на турнир. В заключительном туре они сыграют с лидерами квинтета — украинцами, а португальцы померятся силами с люксембуржцами.

Успех Франции и Турции

За два тура до конца квалификации шансы пробиться на Евро-2020 сохраняли три представителя группы H. Но если Франции было достаточно обыграть Молдавию, то сборной Турции предстояло отстаивать право на путёвку в очной битве с Исландией. «Викинги» отставали от дуэта лидеров на четыре очка и лишь в случае победы могли сохранить шансы на выход.

Встреча между прямыми конкурентами началась раньше остальных матчей. Футболисты Эрика Хамрена не смогли воспользоваться ни одним из немногочисленных моментов и распечатать ворота соперника. Ближе всех к этому был Хёрдур Магнуссон. Защитник ЦСКА выиграл верховую борьбу и здорово пробил, но Мерих Демирал вынес мяч с ленточки.

Игра завершилась нулевой ничьей, что перечеркнуло шансы исландцев на выход на чемпионат Европы. Из-за неудачного выступления в Лиге наций «викинги» лишились возможности поучаствовать в стыковых матчах турнира и гарантированно пропустят континентальное первенство.

Франция же неожиданно испытала серьёзные трудности в противостоянии с Молдавией. Уже на девятой минуте гости заявили о намерении сотворить сенсацию и вышли вперёд. Вадим Раца воспользовался грубейшей ошибкой Клемана Лангле и поверг в шок «Стад де Франс».

Чемпионы мира сравняли счёт лишь ближе к концу тайма. Оливье Жиру навязал борьбу голкиперу соперника Алексею Кошелеву и заставил того выронить мяч из рук. Тот отскочил к Рафаэлю Варану, восстановившему статус-кво. Возможно, в данном эпизоде не обошлось без атаки на вратаря, но главный арбитр не зафиксировал нарушения правил.

Трёхцветные владели колоссальным преимуществом и нанесли 17 ударов по воротам соперника, но смогли отличиться лишь с точки. Прорыв Люки Диня в штрафную завершился фолом, а Оливье Жиру реализовал 11-метровый.