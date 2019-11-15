Гол Крала помог Чехии обыграть Косово и квалифицироваться на Евро-2020

В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 по футболу сборная Чехии победила команду Косова.

Встреча, проходившая на «Дусан Арене» в Пльзене, завершилась победой сборной Чехии со счётом 2:1.

В составе хозяев забивали полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, а также Ондржей Челюстка. Единственный мяч команды Косова на счету Атдхи Нухиу.

Благодаря победе над прямым конкурентом сборная Чехии гарантировала себе второе место в группе А и путёвку на чемпионат Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Черногорию и выйти на Евро-2020.