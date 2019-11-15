Сборная Франции добыла волевую победу над командой Молдавии в отборе на Евро-2020

В матче квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020 по футболу сборная Франции одержала победу над командой Молдавии.

Матч, проходивший на стадионе «Стад де Франс» в Париже, завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт на девятой минуте встречи открыл молдавский футболист Вадим Раца. Ещё в первом тайме хозяева отыгрались благодаря голу Рафаэля Варана. Победный мяч был забит на 79-й минуте матча с пенальти, который реализовал Оливье Жиру.

Сборная Франции обеспечила себе выход на Евро-2020. С 22 очками после девяти матчей подопечные Дидье Дешама возглавляют группу Н.

Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Черногорию в отборе на Евро-2020.