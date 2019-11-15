«Соперник не знает, кого больше опасаться в нашем составе»: что говорили Черчесов и Дзюба перед матчем Россия — Бельгия

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не намерен возвращаться в сборную. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов в преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года с Бельгией. Кроме того, он рассказал, что в команде не обсуждали проблемы с формой, а его подопечные будут играть в тех футболках, которые им предоставят. В свою очередь, Артём Дзюба поделился мнением о лидере сборной Бельгии Эдене Азаре.

«Нам надо удовлетворить наше спортивное эго»

В преддверии отборочного матча сборной России с Бельгией главный тренер Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды, а также ответил на вопрос о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Довольны ли вы тем, как прошёл сбор национальной команды в Сочи?

— Да, всё прошло так, как мы запланировали. Нам понравилось поле, погода была хорошая.

— Не будет ли команде душно играть под крышей «Газпром Арены»?

— Специально проводим ноябрьский матч именно здесь, ведь никогда не знаешь, какая будет погода. А крыша нам только на пользу. Вроде не душно, но на этот вопрос лучше ответить Артёму Дзюбе, который чаще играет в Санкт-Петербурге.

— Полузащитник «Монако» Александр Головин тренировался по индивидуальной программе. Что вы можете сказать о его состоянии?

— Он пытался с нами тренироваться, в том числе сегодня, но у него есть проблемы, которые помешают ему выйти на матч с Бельгией.

— Стоит ожидать, что на его позиции выйдет Алексей Миранчук или Зелимхан Бакаев?

— У нас есть время подумать, пробуем разные сочетания. Но мы верим во всех футболистов. Завтра непростая игра, и надо решить, как всё организовать, чтобы все сумели себя проявить.

— Приятно думать, что в команде забивает не только Дзюба, но и другие футболисты?

— Конечно, хорошо, что у нас в отборочном цикле отличились девять игроков. Это плюс, потому что мы не зависим от одного-двух футболистов. Кроме того, это создаёт проблемы для соперника, который не знает, кого больше опасаться. Поэтому необходимо разнообразить игру.

— Если Гилерме — вратарь номер один в сборной, то кто тогда номер два и три?

— У меня нет любимчиков. И Сослан Джанаев, и Антон Шунин находятся в хорошем состоянии. У нас нет основного состава, есть только стартовый, так как все равны. Завтра наши ворота будет защищать Гилерме.

— Правда ли то, что вы уговаривали вернуться в сборную Игоря Акинфеева? Нужен ли он команде?

— Мы с ним на эту тему никогда не разговаривали. Последний раз виделись 22 августа, на церемонии открытия его турнира. 13 октября Игорь нас поздравил с победой. Вот и всё наше общение за последние полгода. Что касается второго вопроса, то Акинфеев завершил карьеру после домашнего чемпионата мира. Мы обсуждали его решение, и он сказал, что о возвращении речь не идёт. На данный момент у него ничего не изменилось, поэтому не вижу смысла что-то ещё говорить.

— Правильно ли оценивать игру сборной по матчу с Бельгией?

— Мы играем с фаворитом группы. Для нас важно показать то, что мы запланировали. Нужно чётко понимать, над чем работать. Да, это серьёзный соперник, а свою комфортную ситуацию мы создали для себя сами. Завтрашняя игра решает локальные задачи, а не глобальные. Но это спорт, и все хотят выиграть. И нам нужно удовлетворить наше спортивное эго.

— Вокруг новой формы сборной России ходит много разговоров. Что о ней думаете вы?

— Существуют нюансы, которые нужно доработать. Но мы в команде совсем не обсуждали эту тему. Кстати, наша нынешняя форма вначале тоже никому не нравилась. Всегда есть вопросы, на которые и без нас ответят. А команда будет выступать в той одежде, которая у нас будет.

«Должны быть единым механизмом»

Нападающий Артём Дзюба оценил форму, в которой находится лидер сборной Бельгии Эден Азар, и рассказал об атмосфере в национальной команде.

— В первой игре один из лидеров сборной Бельгии Эден Азар доставил России немало проблем, но сейчас он находится не в лучше форме. Станет ли это для вас преимуществом?

— Про Криштиану Роналду тоже говорят, что он никакой. А он приезжает в сборную и оформляет хет-трик, и все снова начинают кричать о его величии. Азар ещё не успел адаптироваться в «Реале», но в национальной команде совсем другая ситуация. Там он звезда и главная ударная сила, там он чувствует себя гораздо лучше. И у них целая россыпь таких футболистов. Поэтому не стоит ждать, что Эден не будет выкладываться.

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— От кого ещё в составе сборной Бельгии стоит ожидать опасности?

— У них все игроки топ-уровня. От каждого можно ждать беды. Но у нас есть план на игру, от которого будем отталкиваться.

— За последнее время вам стало комфортнее играть за сборную?

— У нас хороший, добротный коллектив, присутствует доверие тренера, потрясающая атмосфера, за счёт которой и удаётся много забивать. Есть цели, к которым мы стремимся. Выступать за сборную — огромная честь. Все с удовольствием сюда приезжают, скучают по команде. Я форвард, действую на острие, и должен забивать больше, чем остальные. Надеюсь, что удастся это сделать разным сборным.

— Как бы вы оценили свою физическую форму?

— Какие-то болячки накопились у всех, накопилась усталость. Но это не оправдание. Мы в сборной подпитываемся нужной энергетикой. Ведь в матчах чемпионата России футболисты не просто играют в футбол, а сражаются.

— Что вы скажете о замене Головина? Вам комфортнее играть с Миранчуком или Бакаевым?

— Если честно, я очень расстроился, когда узнал, что Головина и Дениса Черышева не будет, ведь это костяк нашей команды. Надеюсь, те, кто выйдет, проявят себя не хуже. Но нельзя говорить о том, с кем мне более комфортно, а с кем менее комфортно. Главное — правильно выполнять свои функции на поле. Мы должны быть единым механизмом, поэтому никто не должен выпадать. Все футболисты выходят вместе, действуют друг за друга. Выступать за сборную — это надо заслужить. Поэтому никто не выбирает, кому и что удобно, кто с кем дружит.