Дзюба: безумно расстраивает, что Головин и Черышев не сыграют с Бельгией
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«Если честно, меня безумно сильно расстраивает, что не будет Головина и Черышева. Сейчас вместе с вами узнал, что они завтра не сыграют. Они костяк нашей сборной. Надеюсь, те, кто выйдет, проявят себя», — сказал Дзюба на пресс-конференции.
При этом он отметил, что сборная должна быть единым механизмом в любом составе.
В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.
Ранее Дзюба заявил, что не считает проблемой закрытую крышу стадиона на матче Россия — Бельгия.