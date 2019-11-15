Дзюба: безумно расстраивает, что Головин и Черышев не сыграют с Бельгией

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Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказался о том, что полузащитники национальной команды Александр Головин и Денис Черышев не сыграют в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Дзюба: безумно расстраивает, что Головин и Черышев не сыграют с Бельгией
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Если честно, меня безумно сильно расстраивает, что не будет Головина и Черышева. Сейчас вместе с вами узнал, что они завтра не сыграют. Они костяк нашей сборной. Надеюсь, те, кто выйдет, проявят себя», — сказал Дзюба на пресс-конференции.

При этом он отметил, что сборная должна быть единым механизмом в любом составе.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Ранее Дзюба заявил, что не считает проблемой закрытую крышу стадиона на матче Россия — Бельгия.

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